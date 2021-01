Pero el rosario de los fupuistas, además “del salto con garrocha” que protagonizó su líder -dejar con la mano en la cabeza al dueño y presidente de una franquicia-, es de antología pues han hecho un ritual del cliché propagandístico de que se fueron del PLD “…por el abandono de sus principios fundacionales”; y uno se pregunta, pendejamente: ¿ese “abandono” fue un resultado o adquiere categoría factual-espontánea a partir de la renuncia? En otras palabras, esos filósofos nos quieren vender la idea que, algo es bueno mientras somos parte de ello, y que pasa a ser malo desde que ya no somos parte de aquello. ¡Vaya filósofos del repentismo!

No obstante, y en apego a la verdad, no había visto que alguien, incluso un líder, se vaya de un partido -por las razones que alegan- y no dejen el rosario -estrategia- de querer sonsacar los miembros del partido del que abandonaron alegando lo peor (que algún psiquiatra lo explique). Por ello, tengo la certeza de que el rosario-estrategia oculta dos verdades-objetivos: a) el ego-ambición de su líder de ser candidato eterno (¿lo irán a embalsamar?); y b) que su líder y franquicia no encuentran otro nicho, para engrosar las filas de su entelequia-agencia, que aquellos peledeístas que quieran olvidar la visceral oposición que hizo a su otrora partido y gobierno.

Y si hay una vara -síntesis- nacional para medir a ambos líderes: es auscultar en dos hechos irrefutables: Contrato Barrick Gold (97%/3%) y el 4% para educación. Esa pizarra no miente y los retrata.

franciscocruz1959@yahoo.com

JPM