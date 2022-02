El relevo, como parte fundamental en los procesos de la Educación

POR Mileydi Montero

Hablar de Relevo en la Educación, es hablar de la Educación per se, pues no existe en el educador, tal intencionalidad de educar, que marque un antes y un después en el ejercicio de su profesión y su vocación, si no hay un ente social que luego de descodificar todas las informaciones que fluyen de ese proceso enseñanza y aprendizaje, pueda no solo lograr asimilarlas y analizarlas, también ponerlas en práctica y transmitirlas a las siguientes generaciones.

En una sociedad donde emanan y acrecientan los modelos conductuales en altos y hasta pudiésemos decir, «alarmantes» niveles, una educación sucesoral debiese ser en este momento de nuestra historia en la educación, un deber ineludible y un derecho humano y constitucional para todos los ciudadanos. Céntrandonos en la más importante fibra de esta complexión semántica; la predica con el ejemplo de los antecesores de dichos relevos.

*¿Estamos preparando nuestros estudiantes para ser entes reproductores de capacidades y habilidades, de valores, de cultura, de ciencias y demás ramificaciones del conocimiento?*

Es un acto egoísta y antipatriótico preparar a un estudiante para que sea un empleado o para que monetice aquellos conocimientos adquiridos, con la finalidad de un desarrollo socioeconómico, el cual muchas veces está a 100 años luz, de un posible servir a la patria.

Otro flajelo que tergiverza el sentido de la importancia del relevo en los procesos de la educación, es el *Síndrome del Dinosaurio Eterno* este es un factor que entorpece el debido proceso del mismo, cuando un maestro no mira a su alumno como aquel individuo en el cual recae la continuidad de las facultades intelectuales de las cuales somos beneficiados a través del pan de la enseñanza, está reduciendo la inmensidad del mar, a un rincón cualquiera del planeta.

Los que tenemos el don de poder ser de alguna manera u otra educadores, mentores, modelos a seguir, padres, tutores, figuras públicas, debemos reforzar el espíritu de esa juventud y hacerlo con la certeza de que en ellos está la continuidad de todo lo bueno que pueda hacerse eterno por encima de la brecha generacional la cual es inherente al proceso evolutivo de todas las naciones.

¿Estamos educando con una perspectiva sucesoral que nos permita crear aquellos relevos de la educación?

