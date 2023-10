El recurso de la robótica como herramienta genial de la docencia

El espacio físico en donde interactúa el binomio estudiante-profesor ha sufrido trasformaciones innegables, de cara a los nuevos tiempos. Del nostálgico recinto en el que la pizarra, la tiza y el borrador constituían la base nodal para el aprendizaje, apenas quedan borrosas pinceladas, que se pierden en la brevedad del tiempo. Y una devoción cuasi filial patentizada en el cálido recuerdo de aquellos venerables maestros del pasado que, gracias a su conducta vertical y el apostolado en que convirtieron la docencia, fueron dejando profundas huellas de civismo y rectitud en la siquis del estudiante.

Los nuevos tiempos, en que la humanidad ha devenido en convertirse en una ‘aldea global’, en donde los asuntos del mundo pueden debatirse en cualquier esquina, en directo y mientras se están produciendo, han dado en motivar la urgente necesidad de la actualización, en materia de conocimiento. La información, sea cual fuese en área a investigar, viaja con el individuo, al alcance de sus manos. Y esto, no es simplemente asunto de retórica!

Con el auxilio de cualquier dispositivo móvil u ordenador, se puede accesar, en segundos, al amplio mundo de la información. Y no es dable alegar ignorancia, porque en el presente, toda la tecnología mundial se encuentra interconectada, con pleno acceso a la ciencia, la investigación, o, simplemente, para saciar la curiosidad y, en muchos casos, el morbo y la frivolidad.

El chaparrón que se nos vino encima con la hecatombe reciente de la epidemia del Covid-19, puso sobre el tapete la necesidad de actuar en un mundo a distancia. Y de poner en ejecución la verdadera vocación del mundo virtual. En el ámbito laboral, en la conducción de los destinos del mundo,… y en la impartición de esquemas educativos que garanticen un mejor aprovechamiento, tanto para el docente como para el estudiante.

De tal suerte, la humanidad aprendió a resguardarse en el perímetro de sus hogares y, además de recuperar el cálido espacio vital en donde se forman los más sanos sentimientos y se construyen los lazos de la familia, también aprendimos a mantenernos unidos con los demás, a través de la tecnología, cual si fuese, en sentido lato, un cordón umbilical realmente funcional.

Estos son tiempos de un aprovechamiento efectivo de las facilidades de la tecnología. Del empleo, in extenso, de todas las herramientas que proporciona la automatización, de cara al mundo del futuro, representado por la Inteligencia Artificial, de la que apenas hemos comenzado a entrever las aristas, de un envolvente universo en el que, quien no avance, no solo ha de retroceder, sino que ha de quedar apartado, indefectiblemente, del proceso de asimilación de conocimientos, con el simple uso de un Clip!

La frontera, pionera como siempre lo ha sido en las diferentes jornadas de la vida pública de la nación, de un tiempo a esta parte viene dando visos de que no quiere quedarse a la zaga en la formación académica de sus educandos, quienes a su vez, asumen con mucho orgullo su condición de ser la siembra del futuro y de habitar en una región que es la Puerta y antesala de la Patria.

En Loma de Cabrera, para ser exactos, y en las aulas, oficinas y pasillos del Centro Educativo en Artes que lleva grabado con letras de oro el nombre de José Cabrera -uno de los bizarros prohombres que dieron origen al inicio, desarrollo y triunfo de la Guerra de la Restauración Dominicana-, en ese pueblo sembrado con tesón y esfuerzo en las lomas y serranías de la vertiente norte de la cordillera Central, a su paso hacia la vecina nación de Haití, viene produciéndose un ensayo de formación docente que desde ya nos tiene llenos de asombro, por los plausibles y auspiciosos resultados que, en el ámbito de la enseñanza y el conocimiento, vienen obteniendo, tanto estudiantes como profesores.

Nos referimos a la puesta en práctica de las múltiples ventajas que ofrece el campo de la Robótica, como herramienta genial para la enseñanza.

Antes de adentrarnos en áreas del conocimiento en las que –valga la aclaración- no somos expertos, bástenos decir que, en los tiempos modernos, el uso e implementación de las habilidades del vasto mundo de la robótica se constituye en una herramienta imprescindible para ‘suavizar’, por así decirlo, el aprendizaje de disciplinas tales como las Matemáticas, Ciencias, Tecnología y Arte, entre otras, facilitando la enseñanza y la integración y disposición de los estudiantes.

En otras palabras, esta faceta de la enseñanza de los nuevos tiempos ha venido en constituirse en una verdadera revolución a la que se integran, de manera creativa y con entusiasmo, un alto porcentaje de estudiantes en quienes antaño campeaba el desgano, la falta de integración y creatividad.

El ministerio de Educación -MINERD- ha puesto sobre el tapete esta apuesta al éxito, no solo en los planteles de educación secundaria de la frontera, sino de gran parte del país. Los resultados positivos son más que evidentes y, esperamos, que siga ensanchándose el universo educativo, para beneficio de toda la Nación.

Pero, injusto sería dejar de mencionar que la implementación de estos novedosos sistemas, plataformas y herramientas educativas solo encuentran terreno fértil, y cosechas saludables y abundantes, cuando a tales proyectos y ‘siembras’ se integran, en cuerpo y alma, profesores abnegados, con capacidad y formación sobrada, que han hecho de la enseñanza una extensión del amor a la familia, a los hijos, a la Patria.

Entre esos valiosos educadores del Liceo General José Cabrera, de Loma de Cabrera, que son vistos con cariño y devoción por los estudiantes que han abrevado en el vasto caudal de sus conocimientos y enseñanzas, quiero mencionar, en esta ocasión, a la Lic. Yocaira Rodríguez Torres, aguerrida y enérgica maestra del área de las Matemáticas, quien representa, en el presente, una de las más brillantes luces en la implementación del citado proyecto de enseñanza de la robótica, como herramienta básica del aprendizaje.

Enhorabuena, profe, con Usted, nuestros muchachos de la frontera están en las mejores manos!

