Los ataques incesantes de parte de los partidos tradicionales para detener este proyecto político fue la única fórmula de demorar el avance de Ramfis a la presidencia. En un acto funesto en contra de sus derechos constitucionales, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán bajo la presión del oficialismo y conforme a la Resolución 18-20, donde la candidatura de este fue rechazada debido a que entre la documentación presentada “no figura un acto de renuncia a su nacionalidad de origen”.

A pesar de que Gonzalo Castillo candidato del oficialismo y Leonel Fernández Reyna candidato de La Fuerza del Pueblo (LFP), tienen ambos certificados adquiridos de doble nacionalidad, uno canadiense y el segundo norteamericana. Estos fueron aprobados y certificados por la JCE. El atropello a Ramfis fue confirmado por el Tribunal Superior Electoral (TSE), de manos de su presidente Román Jáquez Liranzo para tratar de detener las aspiraciones presidenciales del nieto de Trujillo.

Todos estos sectores de la vida política tradicional entendieron que la única forma que Ramfis no ganara estas elecciones era no inscribiendo su candidatura por el Partido Nacional de Voluntad Ciudadana (PNVC). A pesar de cada obstáculo a lo largo de este maratón electoral, confabulaciones y difamaciones en contra de Ramfis D. Trujillo, estos delincuentes no han podido detener su popularidad en el electorado nacional, ya que hoy lo ubican con casi 6% de apoyo en la encuesta Gallup.

El ramfísmo ha evolucionado como la única y verdadera esperanza nacionalista de lograr un gobierno democrático y patriotico para todos los dominicanos. Por esta razón, el proyecto presidencial de Ramfis está compuesto de personas mayormente creyentes y temerosos de Dios. Hombres y mujeres que son verdaderos dolientes del pueblo y que no están infectados por la podredumbre de intereses individuales que van en contra de la democracia. Los atropellos en contra de este proyecto, también han beneficiado los intereses del país, ya que ha dejado claro quienes estaban buscando alguna prebenda política o económica por su salida del mismo por la no certificación de este en la JCE. A este tipo de parásitos no los necesitamos.

Los dominicanos que vivimos en la diáspora sabemos con exactitud lo importante de no repetir el error de votar por promesas incluidas por más de 20 años y que siguen prometiendo hoy. A pesar de lo contaminado que está el país con el narcotráfico, corrupción e inseguridad social promovida por los que están el gobierno y por aquellos que se autodenominan “el cambio”, los ramfístas entendemos que sólo Ramfis puede generar un cambio a favor del pueblo dominicano.

La mayoría de la gente fracasa porque no se dan cuenta de lo cerca que están del éxito, cuando deciden rendirse. Aquellos de nosotros dolientes del país y no de sus bolsillos, entendemos que el PLD, PRM o LFP jamás podrán generar un cambio político a favor de todos los dominicanos. En este proyecto patriótico no nos daremos por vencidos, ya que está en juego la sobrevivencia de la dominicanidad.

La decisión tomada por Ramfis este próximo miércoles 24 de junio, dejará claro su coherencia política y amor por nuestro pueblo. Nosotros preferimos llevar a la presidencia a un descendiente de Trujillo, que apostar a las promesas incumplidas y repetidas por el oficialismo y la falsa oposición.

El éxito del ramfísmo no es un accidente histórico, es el resultado del trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, determinación, sacrificio y lo más importante de todo: amor por nuestro país, que nos llevarán a la victoria electoral.

JPM