El pueblo no quiere una segunda vuelta (OPINION)

A los que sueñan con una “segunda vuelta” debo decirle que su billete saldrá pelado, porque no habrá segunda vuelta. Luis Abinader ganará “mucho a poco” contra sus adversarios.

Leonel no llegará ni siquiera a un 30% mientras que Abel Martínez es un muerto político que no llegará a un 15%. Juntos: Leonel, Danilo, Abel y Miguel Vargas, que no saca una gata a mear, no tienen ninguna posibilidad. Tienen que ir pensando en lo que harán después que pierdan las elecciones abrumadoramente, tanto en febrero como en mayo.

El pueblo dominicano no quiere una segunda vuelta, no tiene cultura política de segunda vuelta. Sería un salto al vacío similar al de Argentina con el loco de Milei.