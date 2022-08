El proceso del monóxido de carbono 

El monóxido de carbono (CO) es un gas causante de numerosas muertes en la República Dominicana. La mayoría de estas muertes permanecen ocultas por la vergüenza que acompaña a los familiares de los fallecidos, y también, porque no conviene que se divulgue los nombres de los lugares donde se encuentran los cadáveres.

Sí, el monóxido de carbono, generalmente puede explicar el fallecimiento de muchas parejas que son encontradas en cama sin señales de violencia en su cuerpo en el interior de cabañas y moteles.

Por tanto, conviene aclarar que la situación anterior está relacionada con una reacción de combustión. En una reacción de combustión deben estar presentes tres factores. Estos son: combustible, comburente y temperatura de inflamación. En un vehículo de motor esta reacción se puede describir como se indica a continuación.

Cuando la gasolina (combustible) se mezcla con el aire que contiene oxígeno (comburente), y en esa mezcla se genera una chispa (temperatura de inflamación) desde una bujía; allí se produce una explosión que provoca una reacción de combustión en la que se forma dióxido de carbono (CO 2 ), óxido de hidrógeno (H 2 O) y energía.

Generalmente, en toda reacción de combustión de combustibles líquidos los principales productos de la reacción son dióxido de carbono, óxido de hidrógeno y la energía que resulta del proceso (flama = luz y calor).

De aquí que, ¿cómo podríamos explicar que la combustión de un vehículo en el interior de una cabaña produzca monóxido de carbono (CO) y no dióxido de carbono (CO 2 )?

La explicación más evidente para un profesional de la química es la siguiente: Un vehículo encendido en un espacio cerrado va consumiendo el oxígeno hasta el punto de que si no se suministra nuevo oxígeno la combustión se detiene y el vehículo se apaga.

En la práctica, cuando queda poco oxígeno en el interior de una cabaña, el vehículo deja de producir dióxido de carbono y comienza a producir monóxido de carbono.

El monóxido de carbono es un gas inodoro (que no tiene olor). Tampoco tiene color. Por tanto, las personas que respiran monóxido de carbono no sienten dolor, ardor…nada; según se ha reportado. Lo único que se sabe es que produce un dulce sueño. Quien se llega a dormir con este gas, jamás despierta porque allí fallece.

Recientemente, se especuló que el monóxido de carbono pudo haber sido responsable de la muerte de una persona que fue encontrada dentro de su vehículo en un estacionamiento. Al parecer, desperfectos mecánicos en el motor de un vehículo también podrían producir este gas.

Lo que debe quedar claro en este texto es que cuando se encienda un fuego (fogatas, estufas de gas, fogones, vehículos, lámparas de gas queroseno, velas….); en general, cuando haya una combustión debe hacerse en un lugar donde haya garantía de ventilación para que el oxígeno consumido pueda reponerse. Mientras tanto, cuando visites ciertos lugares procura apagar el motor de tu vehículo a tiempo.

¡Qué emocionante es vivir con la conciencia que te da los conocimientos básicos de la Química!

