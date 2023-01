El PRM se muestra optimista de cara al próximo proceso electoral

SANTO DOMINGO.- En su primera reunión del 2023, la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se mostró «optimista» de cara al próximo proceso electoral, que inicia en junio de este año y culmina con las elecciones presidenciales y congresuales de mayo del 2024.

Sin embargo, hasta el momento, no han conocido de ninguna aspiración ni precandidatura de manera oficial ya que se encuentran respetando los procesos establecidos por las vigentes leyes electorales.

«Todos los que han llegado a ese punto no han hecho otra cosa que violar la ley, nosotros estamos respetando los procesos y llegado su momento pues anunciaremos la forma de elegir nuestros candidatos y todos los procesos que han de venir… nosotros no tenemos esa prisa que acompaña a otros partidos que por razones conocidas de su posicionamiento electoral, que no es el más optimista para ellos, han decidido arrancar con mucho tiempo», declaró a la prensa José Ignacio Paliza, presidente del PRM.

La reunión fue encabezada por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, quienes a pesar de las campañas a favor de una repostulación, no han oficializado su interés de volver a encabezar la boleta del PRM.

Paliza aclaró que «en cada oportunidad que ha tenido, nos ha dicho que nos enfoquemos en los temas que tienen importancia como lo es quedarle bien a la gente, es trabajar para cumplir con sus expectativas, sacar al país adelante como lo hemos hecho en temas de crisis y entonces eventualmente, con una buena impronta, con una buena labor; con el compromiso que hemos asumido, el proceso electoral nos sonreirá».

Anunció que este fin de semana la plana mayor del PRM estará desplegada alrededor del país en «una jornada del plan nacional de crecimiento».

Explicó que cada miembro de la dirección ejecutiva estará en un territorio asignado, acompañado de un dirigente de la zona. «Serán representantes o delegados en reuniones y visitas casa a casa que tienen como fin nuevas afiliaciones», indicó.

«Tendremos un sin número de juramentaciones que se darán este fin de semana, en diferentes espacios territoriales, de ciudadanos que nunca han militado en un partido; así como miembros de otras organizaciones políticas que darán el paso formalmente a nuestra organización son dirigentes de los principales organismos de la oposición, alcaldes, legisladores y demás», expresó.

Dijo que esas actividades están agendadas para este fin de semana largo, debido al feriado por el día de Duarte, y que los detalles serán informados oportunamente.

