El PRM debe vencer la constante histórica (OPINION)

El autor es educador. Reside en Villa Vásquez

Por DAYGOROD FABIÁN SÁNCHEZ

Históricamente el PRD, hoy PRM, por razones diversas ha tenido problemas para mantenerse en el poder. El PRD a pesar del ser el partido más viejo, es el que menos ha gobernado.

Aunque ahora tiene letras nuevas, todos sabemos que está formado por el mismo PRD, lo que lo obliga a romper la constante histórica de gobernanza efímera.

No se pueden obtener resultados diferentes si se aplica la misma fórmula, o sea si se hace lo mismo.

Esto me lleva a cavilar que el PRM no puede pensar que obtendrá resultados diferentes, si continúa haciendo lo mismo que hizo el PRD cuando le tocó gobernar (1978-1986, 2000-2004).

Por ejemplo, el olvido hacia su militancia y sus dirigentes históricos. El PRD y hoy el PRM practican el olvido y la no inserción en el tren estatal de sus principales cuadros, los que configuraron la victoria, los que sacrificaron hasta sus vidas y familias para que se hiciera posible la llegada al poder del partido blanco y azul.

He notado que el PRD, hoy llamado PRM, goza y hasta se alegra cuando uno de sus iguales cae en desgracia. Ahora hasta propician campañas negativas en contra de sus propios compañeros a través de los medios de comunicación y las redes sociales.

De igual forma el perremeismo de hoy piensa que haciéndose los simpáticos con sus adversarios de siempre y los oportunistas de la política, ganarán procesos electorales, pues no se dan cuenta que están estructurando una derrota a la vuelta de la esquina. Conozco personalmente a dirigentes de ese partido que en su propio gobierno han recibido maltratos y desconsideraciones, que no sufrieron ni siquiera en tiempos del PLD.

No sé si el presidente tanto del PRM como del país, han analizado el reto que tienen por delante. Para ello se debe escuchar realmente a la militancia y no a la mayoría de los funcionarios que sufrieron el SÍNDROME DE HUBRIS.

Me he percatado que hasta los empleados de los funcionarios se han transformado y convertido en teóricos de la política con argumentaciones alejadas de la realidad, que a mi entender les costará muy caro si no abren los ojos a tiempo.

Finalmente es digno recordarles a los sabelotodo del PRM, que la mayoría de su gente tiene 18 años fuera del poder, aun ganando las elecciones.

jpm-am