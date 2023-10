El presidente Luis Abinader visita sorpresivamente frontera Dajabón

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader visitó este viernes la puerta fronteriza de Dajabón y supervisó el funcionamiento del canal La Vigía, que daría acceso al agua del río Masacre a los productores de esa zona.

Sostuvo que «con el funcionamiento del canal La Vigía estamos preparados para que el canal que construyen en Haití no afecte a los agricultores de esta zona fronteriza».

El jefe de Estado afirmó que «con las medidas adoptadas por el Gobierno estamos protegiendo el interés nacional».

Dijo que «como nación, no podemos permitir que, sin ningún tipo de consulta, de estudio técnico y ambiental, se lleven a cabo trabajos como el canal que están construyendo del otro lado, los cuales afectan el tratado del año 1929, lo que significa que estas aguas fronterizas deben ser comanejadas entre los dos países».

«Tenemos que proteger el interés nacional, y el interés nacional nuestro es desviar el agua que ellos podrían tomar para después enviarla rio abajo, y ya lo hemos logrado, esa parte está lista», expresó.

Indicó que «estamos listos para poder extraer un metro cubico de agua mediante la habilitación del canal La Vigía, que es más de lo que tiene el caudal en los momentos más bajos el río Dajabón».

Dijo que quería observar y confirmar que ya tienen hábil el canal, lo cual permitirá empezar a flexibilizar las medidas adoptadas en la frontera.

«Yo reitero lo que he dicho: esta frontera no va a ser igual, aquí vamos a tener muchos más controles en todos los órdenes. Aquí y en la frontera sur, en toda la frontera, porque ya la República Dominicana tiene que tomar medidas que no había tomado anteriormente», enfatizó.

Advirtió que «desde el punto de vista migratorio, la frontera continuará cerrada».

jt/am