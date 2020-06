El poder de Margarita

Todo indica que habrá una segunda vuelta electoral, como evidencian los números de las encuestas. Entonces, ¿por quién se decidirá Leonel Fernández? Muchos se negarían a creer que no escuche la voz persuasiva de su esposa pidiéndole su apoyo. Porque de no ser así, ¿cuál es el poder de Margarita? Sin embargo, dice el refranero que, “en pleito de marido y mujer nadie se debe meter”.

Las mediciones se pueden equivocar, lo cierto es que en primera vuelta hay un empate técnico entre Luis y Gonzalo, como también que el porcentaje de la Fuerza del Pueblo ronda el 10. Por lo que se proyecta, la llave del triunfo de cualquiera de los candidatos finalistas está en las manos de Leonel. ¿A cuál de los dos se la entregará?

Yo apostaría que a Gonzalo, a pesar del truño que puedan poner los Vincho, habrá que sacarle un buen pedazo del pastel, y no tengo dudas de que así será. Leonel tiene en juego, además de su futuro político, la integridad de unas relaciones conyugales que no pondrá en riesgo como lo hizo después de no aceptar los resultados de las primarias. Los políticos deben moderar su malhumor, aunque con los años todos nos ponemos cascarrabias.

La doctora Margarita María Cedeño de Fernández, lleva dieciséis años con despacho en el Palacio Nacional, la mitad ejerció las funciones de Primera Dama y la otra como Vicepresidenta de la República. Su experiencia estatal es amplia como para conocer el dulce sabor de los cocteles del poder.

Desde el año de 2012, surgió como tabla de salvación dentro del PLD, lo mismo aconteció cuatro años después en el 2016, en esa oportunidad frenó el evidente disgusto de su esposo y evitó que su partido zozobrara. Ahora nuevamente emerge la acompañante de boleta de Gonzalo como la clave para evitar que la nave morada se vaya a pique. Nadie dude que todo el poder está sobre Margarita, de ella, quiérase o no, depende la continuidad del imperio peledeísta.

Como cuando los emperadores romanos Julio César y Marco Antonio, que todo el poder estuvo en el cetro de Cleopatra. O cuando Eva era la reina del paraíso de su esposo Juan Domingo Perón, en Argentina. Igualmente aquí en el país ninguna otra dama posé mayor poderío que Margarita. Pero como ya las encuestas hablaron, tendremos que esperar el momento preciso para realmente comprender el inmenso poder de Margarita.

En este momento y posiblemente en los años por venir, la unidad del PLD está simbolizada en su potable imagen. La ocasión para que una mujer dominicana sea por vez primera presidente está abierta, dependerá de su correcto tino en las relaciones internas de su partido. Solo ella puede lograr que vuelva Leonel, una misión muy difícil, pero no imposible porque él no padece de sordera.

La historia muestra que en los recónditos misterios del poder, una vez desempolvados, quedan al desnudo los reales poderes de una dama. Siempre se ha dicho, aunque parezca increíble, que en los fueros del palacio el poder efectivo no lo ejerce el marido sino su cónyuge, pues los caballeros gobernantes temen a la expresión de, “yo te lo dije”.

Con justicia las mujeres fueron quienes –detrás o delante de un gran hombre- dirigieron los colosales imperios de la humanidad. Y si muchos cayeron, a lo mejor fue por desoír los consejos de la esposa.

