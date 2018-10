El PLD y su gobierno. Muertos en vida…

POR EDGARD LANTIGUA

El Movimiento Cívico y Pacifista Marcha Verde ha influido en el reaccionar individual, social y nacional para lograr un mejor Pais. Sus propuestas y métodos para expresarlas han sido un ejemplo de civismo…pero despertar un muerto es imposible, y el PLD y su gobierno:

Son unos muertos en vida, le han faltado al País, han dañado la nación, han secuestrado la justicia, han trastornado la institucionalidad del Estado, y hasta han perdido la legalidad de ejercer el poder, el bien común lo han convertido en su propio bien, por eso están:

Muertos cívicamente

Muertos socialmente

Muertos éticamente

Muertos políticamente

Muertos espiritualmente…

Y hasta familiarmente Muertos, ellos y sus más cercanos familiares por La estigma justa que han generado.

Y, aunque detecten el poder…

dinero y acumulación de bienes y riquezas…es humo y espejo…porque ya se habrán dado cuentas que la Buena Vida, la Sana Vida, la Vida verdaderamente Libre, la Vida que se vive en una comunidad con respeto, honra y honor de los demás, la que te permite salir por las calles, pararte en una esquina, mirar al cielo, respirar y suspirar, abrir los brazos y decir…soy libre, visitar lugares públicos sin temor a ser señalados o acusados, hasta ellos mismos se ven en la carcel estando en las calles, ya se habrán dado cuentas que la buena vida no consiste en el poder ni el dinero…

Y es que el poder y el dinero pasarán, más la mala fama nunca pasará.

Así no quiero poder…

Así no quiero riquezas, ni acumulación de bienes.

Son unos muertos, viviendo en mala vida.

Han querido matar la dominicanidad del dominicano también.

Han querido matar la historia de nuestra vida Repúblicana, la han trivializado y hasta le han dado el sentido de que “fue en vano” nuestra independencia.

La única opción que tienen es salir del poder y devolver lo que han tomado y que no es suyo.

Procurar el bien común después de 20 años de gobierno sin hacerlo, parecería imposible…

En la Biblia, para mostrar que tan pecador y cuánto daño se estaba generando en la nación de Israel, en un momento de la historia, Dios le dice así:

“¿Mudará el etíope su piel, y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal?”

‭‭Jeremías‬ ‭13:23‬ ‭RVR1960‬‬

//bible.com/149/jer.13. 23.rvr1960

Y para cuando Dios le dijo esto a Su pueblo, ya era inminente el juicio para ellos…Babilonia arrasaría con ellos.

Al PLD y su gobierno le cabe ese versículo, podrán hacer el bien, ESTANDO HABITUADOS A HACER EL MAL?

La gran coalición que ha suscitado el paro del Cibao este lunes 29 es una muestra de que ya no se puede sostener un gobierno más del PLD.

Esperemos la respuesta de Marcha Verde en los días porvenir…