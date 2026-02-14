El PLD exige rescate de 303 pequeños avicultores en quiebra

Adriano Sánchez Roa.

SANTO DOMINGO. – Hasta tanto el Gobierno no rescate a los 303 pequeños y medianos productores avícolas quebrados durante la actual gestión, no será posible ser autosuficiente, reducir los altos precios del pollo ni superar la escasez que afecta a la población.

Así lo advirtió el exsenador y titular agropecuario del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Adriano Sánchez Roa.

El dirigente explicó que el principal obstáculo del sector avícola radica en que las reproductoras y las incubadoras están concentradas en manos de grandes productores.

Estos grupos no dan acceso oportuno ni equitativo a los pequeños y medianos polleros, pero si son importadores, explicó.

CAÍDA DE PRECIOS EN 2025

Esta situación se agravó tras la caída de los precios en el primer trimestre de 2025, lo que causó la quiebra masiva de los productores, sin una ayuda de las autoridades para volver a la actividad productiva, refirió.

El exadministrador del Banco Agrícola sostuvo que el plan de rescate debe contemplar la capitalización de los productores quebrados, que soportaron grandes pérdidas, y entregarle gratis huevos fértiles a los pequeños y medianos, solo a través de sus asociaciones.

REORIENTAR SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN

Propuso reorientar el sistema de comercialización hacia los sectores de ingresos medios y bajos, en lugar de seguir con la dependencia de las importaciones, las cuales -denunció- fueron colocadas en manos de grandes productores que obstruyen a los pequeños granjeros.

Sánchez Roa precisó que la meta debe ser clara: lograr que el precio del pollo se sitúe entre RD$65 y RD$70 la libra, sin escasez en el mercado, pero las acciones del ministerio de Agricultura, según sus declaraciones, van en sentido contrario.

“La mayoría de los dominicanos sigue comprando pollo a precios de hasta RD$105 la libra¨, señaló.

