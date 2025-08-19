El PLD dice deudas y apagones marcan la gestión de Abinader

Rubén Bichara durante la entrevista.

SANTO DOMINGO.- El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Rubén Bichara, opinó que cada dominicano debe hasta medio millón de pesos por la deuda pública y atribuyó el regreso de los apagones a falta de mantenimiento y planificación del actual Gobierno.

Al referirse a la administración del presidente Luis Abinader al cumplirse el primer año de su segundo mandato, dijo que esta pesada carga financiera condiciona la inversión y el funcionamiento eficiente de sectores estratégicos, como la energía”, precisó el ex vicepresidente ejecutivo de la CDEEE.

Entrevistado en el programa El Día explicó que endeudarse “no es malo si se destina a proyectos que generen crecimiento. El problema surge cuando se usa para gastos corrientes sin retorno tangible”.

Dijo que la gestión actual ha tomado préstamos cuyo uso no se refleja en obras de infraestructura ni en beneficios concretos para la ciudadanía.

CRISIS ELÉCTRICA POR FALTA DE MANTENIMIENTO Y PLANIFICACIÓN

Bichara, quien también dirige la Secretaría de Enlace y Comunicación Interna del PLD, atribuyó la reciente crisis de los apagones a la mala gestión y planificación deficiente del gobierno actual.

Explicó que actualmente la capacidad de generación instalada del país supera los 6,000 megavatios (MW), con unos 5,000 MW disponibles efectivamente, suficiente para cubrir una demanda pico que ronda los 3,600 y 3,800 MW.

Dijo que esto significa que no hay falta de generación eléctrica en términos de oferta. Sin embargo, los apagones han regresado porque la electricidad no está llegando a los hogares.

Según Bichara, “los problemas estructurales del sistema eléctrico van más allá de la generación y se deben a la falta de planificación y el mantenimiento”.

an/am