El PLD dice calidad de vida del dominicano está deteriorada

Jhonny Pujols.

SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) consideró difícil la situación que se vive en el país y la atribuye a decisiones adoptadas por el Gobierno del PRM.

Johnny Pujols, secretario general del PLD, citó «el incremento excesivo del gasto corriente, los préstamos que se han tomado, la más baja inversión de capital en los últimos setenta años durante cinco años consecutivos».

“Ahora estamos pagando las consecuencias de estas decisiones, situación de dificultades que podrían acrecentarse en los próximos meses”, explicó a sus entrevistadores del programa Despierta RD.

Pujols restó impacto al anuncio del Gobierno presentando supuestas obras entregadas en los últimos cinco años, porque no se trata de obras de trascendencia.

“Cuando se habla de inversión en infraestructura o gasto de capital se hace referencia al presupuesto que se destina a ese capítulo y no necesariamente a cantidades de obras”, señaló.

APAGONES PROVOCAN PROTESTAS EN TODO EL PAIS

Señaló el caso de los apagones que, dijo, tienen al país protestando por las suspensiones del servicio y el alto costo de la factura, el alto precio de la comida y de los servicios con salarios estancados, entre otros males.

“Es que la calidad de vida de la gente se ha deteriorado, como se manifiesta en los servicios de salud, la desaparición de las medicinas de las farmacias del pueblo y del programa de medicamentos de alto costo”, manifestó.

Dijo que el PLD mantiene la denuncia del deterioro de la calidad de vida de la gente en alto, porque en sus gestiones de gobierno se lograron un conjunto de realizaciones, que se han eliminado y por eso la insistencia de su vocería en denunciar esos males, que se traducen en un notorio retroceso.

an/am