Pujols cree opositores deben centrarse en «hacer oposición»

Johnny Pujols, secretario general del PLD.

SANTO DOMINGO.- Johnny Pujols, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ratificó las declaraciones del ex presidente de la República, Danilo Medina, presidente del PLD, quien aseguró que esta organización está abierta a recibir a todo el que quiera sumarse a ella en alianza.

“Un partido con 52 años de accionar tiene que tener una agenda, un propósito; debe presentar una alternativa a la realidad de República Dominicana y su objetivo no debe ser convertirse en un auxiliar para aupar a otra fuerza política”, dijo.

Consideró necesario para el PLD que se escoja con anticipación su candidato a la Presidencia de la República, lo que -a su juicio- sería una acción sana para la democracia dominicana.

“Vamos a concurrir a las elecciones con una candidatura presidencial y estamos haciendo lo necesario para tener ese candidato o candidata identificado, de modo que el Partido se pueda compactar detrás de esa persona”, comentó.

Explicó que todo el segmento opositor en República Dominicana debe concentrarse en desempeñar su rol de oposición, teniendo un sentido de utilidad pública, como lo hace el PLD en su contacto con la población y en las posiciones que asume por intermedio de sus técnicos y dirigentes.

