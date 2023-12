El peor congreso de la historia

EL AUTOR es abogado. Reside en Puerto Plata.

Si usted es de los que se queda en su casa el día de las elecciones (no vota), porque no confía en el sistema de partidos, ni en la Junta Central Electoral, y mucho menos en los políticos tradicionales, usted no está solo, muchos otros tampoco confían, pero en cambio Yo sí voy y ejerzo mi derecho fundamental a elegir, así sea por lo menos malo.

Si usted sigue dejando de ir a votar, lo que está haciendo es dejándoles la cancha sola a millones de votantes subsidiados y fanáticos de los partidos tradicionales, que por una caja de comida, un pica pollo y 500 pesos, votan por candidatos sin una buena preparación profesional, sin las competencias para ocupar el puesto público al que aspiran, y lo que es peor, sin las competencias ejercer la función pública.

Está permitiendo (en el caso de los diputados), que gente ligada al narcotráfico y al lavado de dinero, y un enorme grupo de analfabetos funcionales que los partidos postulan, gente que solo tiene una larga militancia política en los partidos y dinero para financiar una campaña electoral, siga siendo electa a la importante función de legislar, representar y fiscalizar, que son las funciones principales de un diputado.

Vayamos a votar el próximo 19 de mayo del 2024, para que impidamos que tanta gente sin las más mínimas condiciones para ser diputado, siga siendo parte del peor congreso nacional de la historia.

Vaya y vote por los candidatos que son realmente independientes.

Por candidatos que no tienen compromisos con financiadores electorales.

Por candidatos que no tienen militancia política.

Por candidatos con una sólida preparación profesional.

Por candidatos con las competencias técnicas para hacer la función de un diputado.

Por candidatos que si tienen propuestas, una agenda, que tienen proyectos de ley para someterlos en la Cámara de Diputados. Candidatos que si los represente a ustedes, no a los partidos políticos.

Adecentemos el Congreso nacional.

jpm-am

