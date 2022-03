El Nacional: recuerdos

En medio de la nostalgia de esta época, en la que priman muchos problemas globales, sale a flote en mi mente la etapa que viví a partir de 1978 cuando me conecté como periodista con el periódico El Nacional, cuyo nombre incluía la coletilla de Ahora, en alusión a la revista muy renombrada durante varios años.

Cayó en ese año el gobierno del Presidente Joaquín Balaguer, en cuya última etapa hice periodismo político en un ramal oficial, y me vi obligado a buscar trabajo en los medios del momento, que entonces eran muchos (periódicos, radio y televisión), aunque puestos eran contados en el tren oficial, periodísticamente hablando.

Logré espacio en El Nacional -entonces propiedad de Rafael Molina Morillo, su director- en ese momento el más vibrante de la tarde y pronto me incorporé al trabajo conducido en la Redacción por Ramón Reyes.

En la sala de redacción recuerdo a dos de los más completos periodistas que he conocido en los 57 años de mi ejercicio profesional: Félix Gómez y Bolivar Díaz Gómez, el primero subjefe de redacción y el segundo asistente (al momento de mi ingreso, aunque después se modificaron los cargos). Gómez, formado en El Caribe de El Conde, rápido tecleador en las viejas maquinillas mecánicas, olfato de primera, amistoso, con múltiples amigos en todos los ámbitos. Díaz Gómez, excelente redactor, de párrafos cortos y limpios, mesurado y con chispa.

Pero también recuerdo a Leonel Concha, de quien nunca supe cómo y dónde se hizo buen redactor, lo que le valió para desempeñarse como corrector de estilo, labor que realizaba en medio de cuentos y anécdotas. Y tengo muy presente a Roberto Marcallé Abreu, buen escritor noticioso, culto y por demás poeta.

Mención especial debo hacer del editorialista (peso pesado cuyo nombre nunca salía públicamente) nada más y nada menos que el sacerdote católico Oscar Robles Toledano, quien frecuentemente dictaba sus piezas editoriales por vía telefónica y me prefería a mi para tomarlas y escribirla a maquinilla, lo cual hacía con mucha destreza, lo que me permitió aprender de él muchos giros del lenguaje que me han servido en mi trabajo profesional.