El muro fronterizo

Cuando alguien hace una pared divisoria, instala cámaras de vigilancia o pone verjas, puertas y ventanas en su casa. No es porque usted odia a su vecino, sino porque cada persona tiene una obligación de proteger sus bienes y su familia. A través de la historia los muros han traído más paz que guerra y mejor convivencia con el vecino del lado.

El muro de contención es el destino final de un vecino incontrolable y con intenciones hostiles como lo es Haití. Podemos citar algunos casos como, por ejemplo: la Gran Muralla evitó la invasión de los mongoles a China; el muro de Berlín evitó la expansión del comunismo en todo Europa; el muro entre Israel y Palestina redujo a cero los atentados terroristas a la Tierra Santa.

Luego de la caída del muro de Berlín en el año 1989 y la unificación de Alemania se pensaba que en un mundo moderno los muros serían cosas del pasado, pero ha sucedido todo lo contrario. Despues de ese suceso histórico se han construido 79 muros fronterizos en todo el mundo. Porque, por mala suerte, habrá siempre un vecino revoltoso y que rehúsa a someterse al imperio de la ley y el orden.

En la frontera dominico-haitiana se está construyendo un muro fronterizo que la actual administración le llama verja perimetral. Yo le llamaría un corral de chivos. Ese muro es una iniciativa no del gobierno sino del pueblo dominicano y el primer político en hablar y ofrecerlo no fue Luis Abinader sino Ramfis Trujillo, nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo.

El muro ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos, ONGs y hasta la misma ONU pues con la construcción del mismo sus ingresos se verían afectados ya que ellos viven del desorden migratorio en todo el mundo, recolectando cientos de millones de dólares para no hacer nada.

Cabe decir que llama a suspicacia varias cosas. Primero: la obra lleva un gran retraso, los obreros dominicanos fueron suplantados por obreros haitianos, la compañía encargada de la seguridad del muro es una compañía canadiense y sus dueños son haitianos de nacionalidad canadiense. Imaginense ustedes, el ratón cuidando el queso.

Otra de las cosas que llama mucho la atención es que un grupo de ciudadanos fronterizos dominicanos han denunciado que, con la construcción del mismo se le está regalando al vecino país más de diez kilómetros de tierra fértil y parte del río Masacre.

Desde mi punto de vista, yo creo que con la obra ya lista se controlara un poco el robo de ganado pues una vaca es muy difícil y pesada para subirla por la verja perimetral. También creo que se disminuirán los incendios forestales y tala de árboles para hacer carbón vegetal. En cuanto a la migración ilegal, creo que no, porque hasta que no se haga un muro de la conciencia en cada ciudadano dominicano con la cual entendamos que alquilarle, venderle o comprarle a un haitiano ilegal es incentivar la invasión de ellos hacia nuestro territorio, no lograremos nada. Hasta que no se controle la mafia fronteriza de aquellos militares que están encargados de protegernos y de los consulados en Haití vendiendo visas por un tubo y siete llaves, seguiremos igual o peor.

Hasta que no se sancionen a las constructoras hacendados y dueños de hoteles turísticos esta batalla está perdida. Si seguimos votando por los mismos partidos políticos de esta era post-trujillista que aparte de grandes corruptos ahora se han montado en el tren de la traición, confabulados con ONGs para conspirar contra el Estado dominicano, este problema jamás se resolverá.

Cuando se haya construido la verja perimetral entenderemos que en la obra se perdió mucho tiempo y mucho dinero, entonces pediremos un verdadero muro de contención o perderemos la Nación para siempre.