El momento es de iniciativas novedosas y creativas con sentido solidario

EL AUTOR es periodisa. Reside en Santo Domingo.

La comunidad mundial está aterrada, sobrecogida, asustada y arrodillada como nunca antes debido al surgimiento y propagación del Covid-19, una pandemia que a juicio del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, tendrá una mortalidad humana millonaria.

Los vaticinios de los expertos son horrorosos, algunos dicen que esto apenas comienza y que lo más conveniente es cuidarse acatando los protocolos y recomendaciones de las autoridades competentes y mantener la calma.

Los Estados deben asumir su rol. El momento planteado es para poner de manifiesto la solidaridad humana entre los pueblos y el desprendimiento material entre los individuos y las instituciones públicas y privadas.

Ahora bien, no es que estemos asistiendo al colapso de la civilización cristiana, ni nada parecido, no, pero sí estamos en presencia de un fenómeno que pudiera afectar la humanidad en diferentes ámbitos, especialmente el humano, si no hacemos lo que tenemos que hacer oportunamente.

En la República Dominicana no se le puede dejar todo a las autoridades del Gobierno, esto es un asunto de todos, cada quien desde su ámbito puede colaborar y generar estrategias que pudieran contribuir a vencer los embates del coronavirus o Covid-19.

Por ejemplo, una iniciativa fantástica en la actual coyuntura, es que el presidente Danilo Medina acoja la sugerencia del periodista y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Nicolás Mateo; y los diferentes sectores sociales de modificar la Ley de Seguridad Social.

El planteamiento consiste en que el presidente Danilo Medina envié al Congreso un proyecto de ley que obligue a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a devolver a todos los trabajadores dominicanos el 10% de lo que tienen ahorrado en su plan de pensión.

No hay dudas que la mejor forma de enfrentar desde el punto de vista económico los retos que trae esta pandemia y de paso el Gobierno solo tendría que socorrer a una pequeña parte de la población que no cotiza en la seguridad social.

De manera, que no es tiempo de irracionalidades, oportunismos y politiquerías; el momento es, pues, para producir iniciativas novedosas y creativas con sentido solidario. Esta sugerencia sería una manera…

quezada.alberto218@gmail.com

JPM/of-am

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.