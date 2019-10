El merengue de Miriam Cruz retumba en Anfiteatro Puerto Plata

PUERTO PLATA.- Miriam Cruz, empoderada, sumó un nuevo escenario a sus hitos artísticos al cantar la noche del sábado con un anfiteatro puertoplateño abarrotado para disfrutar de una cosecha de 35 años de buen merengue.

En esas tonalidades de la música hecha con amor, pasión y corazón, con un don especial para el merengue, la Diva realizó un repaso intenso por su extensa carrera desde sus inicios en las Chicas del Can.

Hzo un recorrido por sus principales éxitos para celebrar por todo lo alto sus 35 años de carrera artística, durante un concierto realizado el pasado sábado.

«Como un regalo de Dios, ella está en este momento en el más alto nivel de madurez artística, está en lo más alto de la cima de la popularidad bien ganada, Míriam Cruz enamoró y conquistó el monstruo de la Novia del Atlántico y su maravilloso Anfiteatro», destacó el empresario artístico Luis Medrano, productor del evento.

«Ahí se bailó, se cantó y ella estuvo letal, se empoderó y logró un rotundo éxito artístico con un escenario impresionante, con el mejor y más fiel de los públicos que la acompañó en cada canción», sostuvo.

Junto a un cuerpo de bailarines y sobre la base musical de una orquesta reforzada, Miriam recordó la inolvidable época de temas como “El Africano”, «Que Gobiernen las Mujeres”, “Ta Pillao”, “Fuego”, «Besos Callejeros», «La Loba», «Juana la Cubana», «Agua de sal», «Te Propongo”, “Qué ganas”, “Guayaba” y “Las Pequeñas Cosas”.

También resaltaron los de etapas recientes “Cosa de él”, «La carnada», «Pobre de ella» y «Que me perdone tu señora», entre otros, que soportan su repunte en el merengue desde hace ochoa años.

En los momentos de colaboraciones que vive la música, la suya la concretó al invitar a Krisspy, quien acompañó a la cumpleañera cantando «El Higuerón”, el cual fue muy aplaudido por el público, que le pidió más, petición que el merenguero típico concedió.

La artista pidió a Dios fuerzas para continuar llevando con su voz el merengue a las nuevas generaciones.

“Espero que el Señor me permita continuar de pie para seguir conquistando corazones con el merengue, que es realmente lo que me apasiona”, manifestó ante el aplauso soberano.

