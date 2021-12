El mercado de Los Molina en San Cristóbal

EL AUTOR es médico y abogado. Reside en Santo Domingo

El mercado de Los Molina, en San Cristóbal, debe ser intervenido por el Ayuntamiento de la ciudad en forma urgente, intensiva y permanente. Es un reclamo callado de todos los munícipes que acuden al mismo, sea por habitar en el sector o en lugares aledaños o porque transitan por la Autopista 6 de Noviembre y aprovechan para adquirir allí frutas o vegetales sin necesidad de penetrar a la ciudad.

Las razones de la intervención son francas. El lugar constituye, sin ninguna duda, una fuente de gran contaminación. La mayoría de los productos se mantienen en el suelo, sucios de tierra, sin que siquiera se tienda una lona sobre el suelo para aislarlos y disminuir su contaminación con bacterias y parásitos.

Los pasillos del mercado se encuentran extremadamente sucios de tierra, de orina y algunos de ellos de materia fecal. Evidentemente, durante la tarde y noche se les da a estos un uso inadecuado, en parte, porque el mercado no cuenta con sanitarios y algunos de los vendedores, al menos los días de plaza, llegan desde la tarde anterior, para ubicarse en un buen lugar e iniciar la venta desde las primeras horas de la mañana.

Una cosa inaudita es que, en el interior del mercado, los pasillos son usados por los motoristas cargados con mercancía y el cliente que los contrata y se desplazan por los pasillos interiores como si estos fueran pistas de carrera y los transeúntes tienen que estar cuidándose de ser atropellados por estos desaprensivos temerarios.

Una cosa positiva es que las encargadas del cobro a los comerciantes de la cuota diaria a favor del Ayuntamiento no parecen descuidar su tarea. Se les ve desplazarse de puesto en puesto de los que expenden sus productos en pleno suelo y exigirles el pago de su cuota. Desconozco si se lleva una contabilidad adecuada de estos ingresos o si lo que se reporta al Ayuntamiento corresponde con lo que entra.

Lo que parece quedar claro es que la Administración de ese lugar deja mucho que desear. Evidentemente ahí no se realiza ningún tipo de limpieza de los puestos ni de los pasillos, donde el olor a orina suele ser bastante intenso. La sola contemplación de los pasillos da la idea de que allí nunca se ha llevado a cabo una limpieza del lugar con escobas y mucho menos con agua y jabón.

No es posible que en pleno Siglo XXI se mantenga un lugar destinado al expendio de alimentos en condiciones de higiene tan precarias y donde no se respetan los pasillos para que las personas caminen por ellos sin temor a ser atropelladas. Allí no hay higiene, orden ni autoridad.

Creo que no se requiere de mucho esfuerzo para prohibir el tránsito de motores por los pasillos interiores y sancionar con drasticidad a los violadores de dicha disposición. Sin que cueste nada al Ayuntamiento se debe exigir a los ocupantes de puestos en el interior lavar los pasillos cada tarde o noche, para que los mismos se mantengan limpios.

A los que expenden sus productos en las afueras se les debe exigir que tiendan lonas en el suelo y coloquen sobre ellos sus productos limpios. No es lo ideal, pero al menos habría menos contaminación que la que se padece ahora.

No creo que el Lic. José Montás, Síndico actual de la ciudad, haya visitado el lugar después que lo inauguró hace ya varios años, en su anterior gestión, por lo que le sugiero hacerle una visita sorpresiva, si acaso cree exageradas mis afirmaciones.

Estoy seguro, que después de inspeccionar íntegramente el lugar a pie, podrá comprobar la realidad de todo lo afirmado y estará de acuerdo con que, en lugar de exagerar, yo me he quedado corto.

JPM

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.