El liderazgo y los partidos

En los Estados Unidos, los partidos Demócrata y Republícano se han alternado la presidencia del país por más de 200 años; pués; el liderazgo político no lo controlan los candidatos; aunque históricamente ha habido muchos candidatos y presidentes ultrapopulares, como F. D. Roosevelt, D. Eisenhower, J. F. Kennedy, Bill Clinton y otros; sinó los partidos.

En nuestro país, la República Dominicana, tradicionalmente, el liderazgo lamentablemente no pertenece a los partidos; pués, más bien, es un patrimonio de la alta dirección de los mismos. Así vemos cómo, históricamente, con la desaparición o retiro de los dirigentes tradicionales, las instituciones políticas también desaparecen o se reducen a su más mínima expresión representativa.

Así podemos recordar que, con el asesinato y desaparición fisica de Rafael Leónidas Trujillo Molina, también desapareció el Partido Dominicano, a pesar de haber gobernado durante 31 años; pero del cual Trujillo era su único líder. También, con el retiro de Viriato Fiallo desapareció la Unión Civica Nacional, una de las mayores fuerzas políticas posteriores a la caída del trujillato; la que llegó a competir ¨de tú a tú¨ con el PRD en 1962.

Y así podríamos referirnos a cientos de pequeños partidos que han desaparecido con sus fundadores, o que aun siguen estancados con sus dirigentes.

Pero, si de los históricamente grandes partidos vamos a referirnos; ¿por qué no hablar del Partido Reformista Social Cristiano?; el cual, tras la desaparición física de Joaquín Balaguer, hoy es un partido que ni a bisagra llega, después de ser el partido de gobierno por 22 años y de ser el partido al que muchos le señalan como el mas exitoso después de la era de Trujillo.

El Partido Revolucionario Dominicano, abandonado por su líder fundador, Profesor Juan Bosch, quien al darse cuenta de que ya, después de la revolución de Abril de 1965 no era la organización política de sus ideales, aunque llegó al poder en 1978 por 8 años y en el 2000 por 4 años, no supo mantenerse como una agrupación política representativa de la población, sino que se encerró en un liderazgo unipersonal, encabezado por José Francisco Peña Gómez, fallecido en 1998; pasó por la confrontación de ignorantes que se atribuyeron liderazgo personal, y hoy es otra

entelequia política.

Del PRM no vamos a hablar nada, hasta después de las elecciones del 2020 o 2024; pero, si los dirigentes actuales de Partido de la Liberación Dominicana, que fué poder del 1996 al 2000 y que desde el 2004 se ha mantenido como la organización política preferida del pueblo dominicano, a pesar de la desaparición física de su fundador, el Profesor Juan Bosch, no razonan, como los altos dirigentes de los partidos demócrata y republcano de los EE.UU., de que los partidos son los lideres de la población, y no los dirigentes, entonces, para el 2024 el PRM ira fácil, ante una nueva y débil organización política.

