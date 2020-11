El juego terminó: recojan los bates

El autor es antropólogo. Reside en Nueva York.

La mañana del viernes, cuando escribo estas notas, nos trae la noticia de que el virtual presidente electo Joe Biden pasó en el conteo de votos al actual presidente Donald Trump en los estados de Georgia y Pensilvania, consolidando de ese modo una tendencia que luce irreversible.

Como era previsible, porque ya antes había declarado oposición a que se facilitara el voto por correo a todos los ciudadanos y sabiendo que la computación de estos no le favorecían, el presidente Trump ha encaminado infructuosamente acciones legales para que se detenga el conteo.

El voto por correo es una práctica que siempre ha existido en este país a solicitud de la persona interesada. Sin embargo, debido a la situación creada por la pandemia del Covid-19, las oficinas electorales de los diferentes estados extendieron esta facilidad a todo ciudadano, sin necesidad de que lo solicitara, dejando a opción de estos si la aprovechaban o preferían votar de manera presencial.

Desde días antes era conocido que en la noche de las elecciones se manifestaría lo que se dio en llamar el espejismo rojo, es decir, la apariencia de que el presidente Trump ganaba fácilmente en los estados que decidirían el triunfo, debido al hecho de que él mismo presidente había motivado a que sus seguidores votaran de manera presencial el día de las elecciones, mientras el candidato Joe Biden motivaba a que se hiciera por correo.

Como los votos presenciales son computados primero, los reportes que provenían de los diferentes distritos electorales tendían a mostrar ventajas significativas del candidato republicano, creando el espejismo de que estaban ganando, sin tomar en cuenta que al empezar el conteo de los votos por correo se produciría la tendencia favorable al candidato demócrata que hoy vemos.

El corolario de esta historia todavía está por escribirse debido a que los hechos todavía están en desarrollo, pero la lectura de algunas señales enviadas por importantes actores ayudan a descifrar cómo terminará.

Trump y algunos de sus aliados más cercanos (Giuliani, Bannon) seguirán pataleando, pero ya muchos de quienes le apoyaban empiezan a “sacarle la alfombra de los pies”.

Medios de comunicación conservadores como Fox y los periódicos The Wall Street y The New York Post ya han calificado como infundados sus alegatos de fraude. Ya incluso algunos de sus funcionarios más leales, como Sean Spicer, han calificado como absurdos sus reclamos.

Cuando uno observa todo esto, está claro cuál será el desenlace. El juego terminó. Es tiempo de recoger los bates.

JPM

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.