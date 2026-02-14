El IPC se incrementó un 0.40 % en enero, según Banco Central

Santo Domingo, 13 feb (EFE).- El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó este viernes que el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.40 % en enero 2026, debido a efectos rezagados de las condiciones climáticas adversas sobre la producción y comercialización de algunos bienes agropecuarios. La inflación interanual medida desde enero de 2025 hasta enero de 2026 se ubicó en un 4.98 %, indicó el Banco Central en un comunicado. Según la entidad, la variación del IPC en enero de 2026 se explica principalmente por los incrementos registrados en el grupo alimentos y bebidas no alcohólicas, el cual aportó el 45.68 % de la inflación observada en dicho mes e incrementó su precio un 0.68 % .

AUMENTO DEL POLLO FRESCO Dentro de este grupo, destacó el aumento del precio del pollo fresco, «artículo de alta ponderación en la canasta familiar», que registró un nivel de demanda del producto por encima de la producción disponible del periodo. Se espera una regularización de la oferta de pollo en el corto plazo, señaló el BCRD. Además, en la inflación también tuvieron influencia los gastos en restaurantes y hoteles, que subieron un 1.13 %, educación (1.79 %), bienes y servicios diversos (0.34 %) y vivienda (0.26%). Por el contrario, las reducciones de precios registradas en el grupo de transporte, disminución de un 0.28 %, contribuyeron a atenuar la magnitud del crecimiento del índice general, indicó la entidad.

INFLACIÓN SUBYACENTE EN 4.89% Por su parte, la inflación subyacente interanual se situó en un 4.89 %, este indicador excluye artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía, como son los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco. En cuanto a los bienes transables, importaciones principalmente, experimentó una variación negativa de 0.23 % en enero de 2026, producto de las disminuciones de precios en las tarifas del pasaje aéreo y de algunos bienes alimenticios. Los bienes y servicios no transables -que no se pueden importar- tuvieron una inflación de un 1.02 %. Por áreas geográficas, en enero de 2026, comparado con el mismo mes del año anterior, la región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, alcanzó una variación de 0.25 %, la región Norte o Cibao de 0.42 %, la región Este de 0.75 % y la región Sur de 0.52 %. Por estratos sociales, los resultados de los índices de precios por estratos socioeconómicos evidenciaron una tasa de inflación de 0.58 % para el quintil 1, 0.59 % el quintil 2 y 0.53 % en el quintil 3. Los quintiles 4 y 5 presentaron variaciones de 0.47 % y 0.09 %, respectivamente. EFE pma/mf