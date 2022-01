El INTEC recibe la patente por innovación en baterías recargables

Melvin Arias recibe patente de invención por la creación de una tecnología para la fabricación de baterías recargables de ion-litio.

SANTO DOMINGO.- El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) obtuvo nueva patente de invención por la creación de una tecnología para la fabricación de baterías recargables de ion-litio que mejora su eficiencia hasta un 95%, lo que la hace más eficaz y sostenible tanto la fabricación como el desempeño de múltiples equipos que utilizan este tipo de fuente energética.

Se trata de una innovación de frontera desarrollada por el físico y profesor investigador Melvin Arias, con amplio potencial de impacto en la industria energética global, en sectores como la telefonía móvil, los automóviles eléctricos y los acumuladores para potenciar las energías renovables.

La Oficina Nacional de Propiedad Intelectual (ONAPI) concedió al INTEC la patente P-2019-0245 por el desarrollo del “Electrodo positivo de partículas para batería secundaria y su método de fabricación a partir de estructura de membrana de nanofibras”, el cual ofrece una solución más eficaz, que las investigadas hasta ahora, para mejorar los sistemas de almacenamiento para baterías recargables de iones de litio, sodio o magnesio y satisface los requerimientos del mercado para una gama de productos y equipos de pequeña, mediana y gran escala.

Junto al profesor Arias participaron los investigadores Alina Mari De los Santos Torres, Lorenzo Caputi y Noel Alfonso Upía De la Rosa.

Durante el acto de entrega de la patente, Salvador Ramos, director de Onapi señaló que con esta patente INTEC le entrega al país y a la sociedad dominicana el producto del trabajo de investigación que desarrolla la universidad durante años.

“Realizar investigación es la labor de una academia, hacer ciencia es obligatoriamente hacer investigación. No se puede hacer ciencia si no se investiga y si no se buscan innovaciones que puedan vincularse al desarrollo de la nación. Cuando el INTEC se dedica a la investigación hace grandes aportes al país y al mundo”, manifestó Ramos.

La patente fue recibida por el vicerrector de Investigación y Vinculación del INTEC, Víctor Gómez Valenzuela, quien destacó que el dispositivo y su método de fabricación forman parte de una familia de productos de propiedad intelectual desarrollados hace casi diez años en el Laboratorio de Nanotecnología del INTEC en el marco de un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCyT) del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT).

Gómez-Valenzuela afirmó que la obtención de esta patente coloca al INTEC como la universidad líder en el trabajo de producción de propiedad intelectual, con 11 patentes en total.

JPM