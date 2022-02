El hombre de la etiqueta

EL AUTOR es abogado. Reside en San Cristóbal.

De seguro que algunas personas por encima de los 40 años recordaran que a mediados de los 90´s se escuchaba hablar del famoso, en esos días “Hombre de la Etiqueta” un personaje ficticio de una telenovela Venezolana llamada «POR ESAS CALLES» que narraba la vida de una especie de Vengador Social, a quien le indignaba totalmente los efectos de la corrupción en su país y que buscaba todas las maneras de que los culpables de acciones contra el pueblo, contra la moral y contra las buenas normas purgaran una condena a muerte por sus actos.

Lo grande del caso era que el personaje recaía en la figura de un Policía, llamado a preservar la paz, quien cansado de ver cometerse delitos que quedaban impunes ya sea porque el agresor pertenecía a capas sociales elevadas, porque el respaldo violento que le precedía a este infundía miedo a las autoridades o simplemente porque Jueces y Abogados entraban en una especie de contubernio para premiar al agresor con la libertad pura y simple.

Muchas veces, las personas que vieron la serie se sentían identificados con los fines del actor que personificaba al referido Hombre de la Etiqueta, el Venezolano Carlos Villamizar, quien tenia la ventaja de poder darle seguimiento a sus victimas por su agudo sentido común y por la supuesta experiencia que le confería el guion de la Telenovela.

En ocasiones a la gente normal le cruza por la cabeza la inquietud de que ¿Por qué no aparece ese Vengador Social que pase factura a los corruptos que han defraudado a los pueblos? Que cobre con la pena máxima a quienes vendiendo sueños alcanzan posiciones de poder y luego dan la espalda y se enfocan en hacerse ricos y hacer mas ricos a los suyos, minando el camino que mejora la calidad de vida de la población con el mayor desenfado.

Aquí vendría una pregunta: ¿Cuáles son los culpables? Y al hacerla vienen varios episodios conocidos, que se asocian con la gente que llega a ocupar posiciones de poder y que provoca que cuando son reemplazados por adversarios políticos, sean expuestas una serie de indelicadezas en el manejo de la cosa pública.

De ese análisis no escapa nadie que haya sido funcionario, incluyendo a los presidentes de la República, ya que la norma es divulgar todo lo que huela raro y si no hay nada pues inventemos algo, que ayudado por la percepción pudiera tener asidero y resultar ser creíble.

En nuestro país ese caso se repite y se repite en cada cambio de gobierno, recordando que ese político de ejercicio dilatado, con esa sapiencia y veteranía llamado Joaquín Balaguer llego a afirmar que la corrupción se detenía frente a la puerta de su despacho, en una franca muestra de sinceridad de que el poder corrompe y que todos los funcionarios reciben propuestas indecentes que les permitirían alcanzar un lucro que en caso de no aceptar pudiera ser una oportunidad perdida en el tiempo que le toca estar de servidor público.

Nuestra generación ha visto y escuchado decir de gobiernos, especialmente de los funcionarios mas cercanos a los presidentes que hacen grandes acumulaciones de recursos que les permitan a ellos y sus descendencias vivir como caciques en nuestra isla bananera o país tercermundista.

Lo que la gente percibe es que cuando se esta en ejercicio del poder, se legisla para crear bajaderos o leyes complicadas que puedan servir de protección a esos grupos que sabiendo de la inminente, tarde o temprano, salida del poder dejan todo listo para no ser encausados o que simplemente se puedan caer los expedientes.

Asistimos a episodios de la historia reciente en donde un presidente se suicida y en los corillos se estilaba que fue por el exceso de corrupción en sus gobiernos, le siguió alguien que completo el periodo pero que se comentaba, falso o cierto, algún tipo de descalabro en la Corporación de empresas estatales que este dirigía, el siguiente termina en el banquillo de los acusados relegado al zafacón de la historia.

Luego el retorno de alguien que había salido del gobierno altamente criticado por la corrupción y el crimen contra jóvenes de esa época. Quien luego de 10 años de Gobierno hizo lo imposible porque no le desplazara del gobierno sus más acérrimos contrincantes políticos, pero eso no le valió para no salir desacreditado por el comentario popular de los que conjeturan y observan desde fuera el tener un anillo o grupo de colaboradores cercanos corruptos, más adelante, en el siguiente gobierno los autoproclamados paladines de la ética terminan siendo sometidos en masas por casos escandalosos de corrupción vinculados a programas especiales para dar primeros empleos a jóvenes sin oportunidad.

Entramos al siglo 21 con nuevo gobierno que no tardo en caer en la boca de la gente por temas relacionados con el mismo ámbito de malos manejos, incluyendo permisibilidad con usos de tarjetas de créditos, planes de renovaciones vehiculares que solo beneficiaban a lideres sindicalistas en perjuicio del pueblo por el peso de la deuda externa que obligaba a buscar mas recursos para cubrir esos agujeros fiscales.

Posteriormente llegamos a un escenario que aún no sabemos, pues se están haciendo sometimientos, hallazgos y como dice la canción urbana “eto no se sabe dónde vayasaparar”, pero lo que si es cierto es que surge una teoría que dice que los Políticos no mienten, porque dicen que van a terminar con la pobreza del pueblo, pero que la palabra pueblo la definen en sus diccionarios como: “solo mis más cercanos”.

Mientras el hacha va y viene, los que vivimos fuera de esas burbujas solo aspiramos a que algún día llegue la justicia o llegue el hombre de la etiqueta, a cobrar por tanto despojo y por tanta desigualdad. Que provoca una centrifuga que no para nunca de trabajar y empeora la enfermedad de los que les toca ser parte de los subordinados sociales.

jpm-am

