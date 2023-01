El guiño del “fenómeno” Bad Bunny (OPINION)

Bad Bunny

“El imbécil e ignorante no encuentra remedios para curar sus faltas aunque se arrepienta de haberlas cometido”.

El universo ha perdido la compostura, por eso está lleno de tontos que ignoran los buenos modales provenientes de la cultura y las sagradas enseñanzas que nos legaron los clásicos de la literatura, esos que nos permitieron hurgar en sus entrañas para aumentar nuestro egocentrismo cultural; y con ello, poder expresarnos correctamente, sin las limitantes de caer en disparidades fuera de contexto o discursos ofensivos ante las masas que nos dispensan su apoyo.

Si se analiza desde el punto de vista sociológico, el título de una canción define, no en todas las ocasiones, el comportamiento y actitud del “cantautor”, el cual se autodefine como un fenómeno. Ahora bien, ¿de qué fenómeno estamos hablando?, ¿del fenómeno Bad Bunny?, ¿se podría definir este personaje como un fenómeno del arte? Ojala y las personas que me siguen a través de esta columna me ayuden a desenredar esta madeja, porque realmente se me hace bastante difícil extenderla para sacar las conclusiones.

El guiño del “fenómeno” Bad Bunny, es un reducto de lo irreductible que emergió como la espuma, lo vendieron como lo más subliminal de la música y el público lo acogió como bueno y válido, cuando en realidad es un producto carente calidad desde el envase hasta el contenido, por tanto, en vez de contribuir al fortalecimiento de la música, en sus diversos géneros, pues le hace bastante daño.

“Cuando no hay disciplina se pierde la compostura”, la popularidad no puede convertirse en el ardid de la prepotencia, la arrogancia y el desenfreno. Al cantante de trap, Bad Bunny le llegó el momento inesperado, todos los esfuerzos que hicieron sus promotores para llevarlo a la cima se desplomaron en un abrir y cerrar de ojos.

Ofender al público que paga por ti para que hagas fortunas en dólares, a través de las actuaciones en los escenarios, no es un capítulo que está fundamentado en el plan estratégico y mercadológico de un artista, en el caso referente a Bad Bunny que enfurecido arrebató el celular a una fans y se lo lanzó al agua, eso “le puso la tapa al pomo”, es oportuno destacar, que la actitud del rapero boricua estuvo mal ante la joven pero la sociedad fue favorecida, porque lo malo no puede perdurar por siempre.

¿Que es un fenómeno?, existen los fenómenos naturales (ciclones, huracanes, tormentas, etc.), además de los fenómenos sociales y esos que son endiosados, ligados a la música, el arte y el espectáculo, pero según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se define como: “Toda manifestación que se hace presente a la consciencia de un sujeto y aparece como objeto de su percepción”. El artista debe pensar fríamente antes que los humos se les vayan a la cabeza. Bad Bunny, debido a su ego emocional, hizo derretir su propio aceite en el que resbaló y se fue de cabeza.

“Hay que tener cuidado con lo que sale de la boca, porque hay palabras que traen odio y finalmente se convierten en las armas de aquellos que las pronuncian, las cuales le provocan hasta la muerte”, por eso, el artista de protegerse de un conjunto de disciplinas para enfrentar situaciones emocionales, recreadas por la imagen, el sonido y la palabra, en el caso Bad Bunny, la música.

“Soy peor”, uno de los temas de Bad Bunny, es un contrasentido de la composición literal, aunque se adapta mediáticamente al mercado de la música urbana y es probable que esta copla se refiera a alguien que está orgulloso de su mal solapado, ya que proviene de un “artista” malvado, que promueve la perversidad con indignación, guiña los ojos, hace señas con los pies, señala con los dedos y siembra discordia en su corazón para desahogarse antes sus seguidores.

Al Conejo Malo le llegó su desgracia de repente, está sumergido en una enfermedad inquebrantable; y creo, no encontrará el remedio para curarla. La fama adquirida en tan solo unos años ha muerto en tan solo unas horas. La respuesta debería ser el rechazo contundente a sus espectáculos .

jpm/am