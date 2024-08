El GT Challenge de las Américas regresa a la República Dominicana

SANTO DOMINGO.- El mejor y más importante campeonato de automovilismo de la región, el GT Challenge de las Américas, regresa al país los días sábado 7 y domingo 8 de septiembre en el escenario del Speedway Park (Autódromo Las Américas), anunciaron sus promotores Jacinto Peynado, Pablo Pou, presidente de PAV Events, y Alfredo Nin.

Los aficionados de esta disciplina deportiva se preparan para vivir el evento de más alto cilindraje y para sentir la adrenalina y el vibrante sonido de las carreras. El GT Challenge de las Américas promete convertirse en el epicentro de la velocidad y la emoción con más de 30 pilotos extranjeros enfrentándose a los mejores talentos dominicanos: Jimmy Llibre y Efrin Castro.

Porsche, Ferrari, Lamborghini, Audi, Mercedes GTR, Corvette, Lexus y Mustang compiten en 2.7 kilómetros, para que los fanáticos sientan la euforia y la adrenalina de la competencia en cada vuelta. Esta competencia está avalada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), bajo todos los lineamientos oficiales de la federación.

La actividad, con una duración desde las 10:00 de la mañana hasta las 5:00 p.m., es un evento para toda la familia y en especial, para esos pequeños que comparten la misma afición de sus padres.

El GT Challenge promete mucho más que carreras, ya que los organizadores han diseñado alrededor de este evento una serie de atracciones y amenidades que dan mayor interés al espectáculo como son; experiencias interactivas, simuladores de alta velocidad, experiencias gaming, one to one con los vehículos, y mucho más.