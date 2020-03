El Gobierno habilitará nuevos centros de salud para infectados por COVID-19

SANTO DOMINGO (EFE).- El Gobierno anunció este lunes que habilitará centros de salud para quienes den positivo al coronavirus y prohibió a las prestadoras de telecomunicaciones suspender el servicio a la población mientras dure el estado de emergencia, además de ordenar que no se consuman bebidas alcohólicas ni se realicen “reuniones sociales” en los colmados.

El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, pronunció un discurso televisado en el que dijo que también se prohíbe a las empresas de telecomunicaciones generar cargos por retraso en el pago de los servicios que ofrecen a la población.

“Se prohíbe cancelar servidores públicos durante el estado de emergencia”, dijo el alto cargo en referencia al período de excepción de 25 días que el Gobierno ejecuta para tomar medidas contra el brote del coronavirus en el país.

Montalvo, quien no reveló los lugares ni la capacidad de esos centros de salud, expresó que quienes hayan estado en contacto con lo infectados permanecerán en confinamiento por un período de 14 días.

El hospital militar Ramón de Lara, ubicado en la Base Aérea de San Isidro, es el centro sanitario donde se encuentran ingresadas la mayor cantidad de personas infectadas por el COVID-19, de acuerdo a las autoridades de Salud Pública.

El Poder Ejecutivo estableció el jueves pasado el estado de emergencia por 25 días con el propósito de tomar las medidas que considere pertinentes para enfrentar la situación creada por la circulación del coronavirus en el país.

“Los supermercados, colmados y bancos, que atienden directamente a la población, deberán hacer esfuerzos en educar y tomar medidas de higiene con sus empleados para aplicar estrictamente las medidas de inocuidad de alimentos, y por supuesto, manteniendo dos metros de distancia entre las personas en todo momento”, agregó Montalvo, quien dirige una comisión de alto nivel para enfrentar el virus.

Asegura hay flujo normal de alimentos

Montalvo aseguró que en la actualidad hay un flujo normal de alimentos en supermercados, mercados mayoristas y colmados, mientras el Gobierno facilita medidas a productores y transportistas par que “nunca falten” los productos esenciales.

Advirtió que “no están permitidas, no ayudan y no son necesarias” las medidas unilaterales tomadas por algunas autoridades para aislar comunidades donde no se han presentado casos de coronavirus.

“Aislar comunidades no es posible, ya que la circulación de vehículos es esencial para el transporte de alimentos, la asistencia de salud o de emergencias”, explicó.

Recordó que lo que previene el virus es “aislar individuos”, especialmente en sus casas, por lo que llamó a evitar cualquier situación que genere tumultos en las calles, pánico y aglomeraciones, “porque eso sí genera situaciones de riesgo”.

Montalvo pidió a la ciudadanía posponer la celebración de bodas, cumpleaños o cualquier otro tipo de reuniones familiares.

También solicitó a instituciones públicas y entidades privadas que mantienen sus operaciones durante el estado de emergencia, a extremar las medidas de higiene, colocando dispensadores con alcohol gel, así como agua y jabón.

Según el último reporte de las autoridades sanitarias, el país registra 245 contagios de coronavirus, 43 casos nuevos en un día, y el número de fallecimientos se mantiene en tres.

Del total de infectados, 59 se encuentran en confinamiento hospitalario y otros 183 en aislamiento domiciliario, mientras que otros 543 casos sospechosos han sido descartados y a 270 personas se les da seguimiento.

Faltan camas

Aunque no existen estudios recientes que permitan determinar el déficit real de camas y ventiladores que tiene República Dominicana para dar respuesta a la demanda de pacientes que presentan condiciones críticas, en 2017 se estimaba que era de 8,000, de las cuales menos de 500 corresponden a servicios de cuidados intensivos.

El último estudio realizado seis años atrás por la Sociedad de Medicina y de Cuidados Intensivos ubicaba el déficit de esos servicios en un 60% de la demanda, incluyendo mediciones hechas en establecimientos de salud público y privado.

Las normas internacionales de países europeos y las de Estados Unidos establecen que el 10% de las camas de los centros de salud de un país deben estar destinadas a la medicina crítica o de intensivo.

Esta deficiencia podría llegar a condiciones muy críticas si un importante número de pacientes con coronavirus empiezan a presentar complicaciones que le lleven a ameritar ingresos en cuidados intensivos.