Periódico The Washington Post despide a cientos de empleados

Ha seguido en los Estados Unidos el mal derrotero de los periódicos de papel, los cuales se han visto obligados, unos a hacer despidos masivos de personal y otros a cerrar sus puertas, ante la fuerte competencia que les ofrecen los medios de internet y los altos costos que representan sus tradicionales ediciones impresas.

El caso más dramático acaba de registrarse con el icónico e influyente periódico The Washington Post, el cual ha despedido cientos de empleados, a pesar de que su propietario es el multimillonario Jeff Bezos, fundador de Amazon, y uno de los hombres más ricos del mundo.

Según una noticia publicada por el diario, fundado en 1877, la reducción de personal ha afectado a un tercio de la plantilla de «prácticamente» todos los departamentos de este diario, uno de los más famosos del mundo por haber provocado el escándalo del Watergate en 1973, que provocó la renuncia del enconces presidente Richard Nixon.

A través de una videoconferencia, el responsable de la redacción y de la cobertura de noticias, Matt Murray, junto a Wayne Connell, director de recursos humanos, informaron a toda la redacción durante poco más de 10 minutos de los cambios editoriales y, sobre todo, de los recortes de personal provocados por un replanteamiento estratégico «para fortalecer el medio» y afrontar los cambios tecnológicos y los nuevos hábitos de los usuarios.