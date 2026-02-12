Periódico The Washington Post despide a cientos de empleados
Ha seguido en los Estados Unidos el mal derrotero de los periódicos de papel, los cuales se han visto obligados, unos a hacer despidos masivos de personal y otros a cerrar sus puertas, ante la fuerte competencia que les ofrecen los medios de internet y los altos costos que representan sus tradicionales ediciones impresas. El caso más dramático acaba de registrarse con el icónico e influyente periódico The Washington Post, el cual ha despedido cientos de empleados, a pesar de que su propietario es el multimillonario Jeff Bezos, fundador de Amazon, y uno de los hombres más ricos del mundo. Según una noticia publicada por el diario, fundado en 1877, la reducción de personal ha afectado a un tercio de la plantilla de «prácticamente» todos los departamentos de este diario, uno de los más famosos del mundo por haber provocado el escándalo del Watergate en 1973, que provocó la renuncia del enconces presidente Richard Nixon. A través de una videoconferencia, el responsable de la redacción y de la cobertura de noticias, Matt Murray, junto a Wayne Connell, director de recursos humanos, informaron a toda la redacción durante poco más de 10 minutos de los cambios editoriales y, sobre todo, de los recortes de personal provocados por un replanteamiento estratégico «para fortalecer el medio» y afrontar los cambios tecnológicos y los nuevos hábitos de los usuarios. La compañía editora del diario responsable de investigaciones como los papeles del Pentágono (1971) o el caso Snowden entró en números rojos en 2022 y perdió 77 millones de dólares en 2023. Las pérdidas aumentaron hasta los 100 millones en 2024, según The Wall Street Journal. CASO DE REPÚBLICA DOMINICANA En algunos círculos de la República Dominicana se habla en los actuales momentos sobre el inminente cierre de uno de los principales periódicos de papel, perteneciente a un reconocido grupo empresarial. sp-am
Ya nadie lee los periódicos de papel porque solo publican lo que le conviene al dueño y a sus amigos del gobierno y los grupos económicos. Por lo menos, en este medio digital el lector puede opinar, aunque con algunas restricciones.