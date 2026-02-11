El fútbol dominicano continúa en ascenso en la CONCACAF

POR JULIO CESAR GARCIA

KINGSTON, Jamaica.- El fútbol dominicano continúa su ascenso en el panorama regional, y las recientes actuaciones de nuestras selecciones juveniles son prueba de ello.

Tanto el equipo femenino Sub-15 como el masculino Sub-17 demostraron que la República Dominicana ya compite con dignidad y calidad frente a las potencias de la CONCACAF.

Invictas y con récord perfecto: las chicas Sub-15

La selección femenina Sub-15 logró una clasificación histórica, cerrando la fase eliminatoria con un récord impecable: 4 victorias en igual número de partidos, 25 goles a favor y apenas un autogol en contra. Su dominio fue absoluto, mostrando disciplina táctica y un ataque arrollador que las coloca como una de las revelaciones del torneo.

El Sub-17 masculino: dignidad y entrega hasta el final

Por su parte, la selección masculina Sub-17 quedó a un paso de la clasificación. Empató 1-1 frente a Estados Unidos, pero la diferencia de goles terminó siendo decisiva: los norteamericanos sumaron tres tantos más en el global. Aun así, el desempeño dominicano fue sobresaliente: 16 goles a favor, solo 1 en contra, ninguna derrota y un control de juego que reflejó carácter y talento.

Reconocimiento a nuestros héroes juveniles

El sacrificio y la entrega de estos jóvenes merece gratitud y aplauso. Han representado al país con orgullo y dignidad, demostrando que el futuro del fútbol dominicano está en buenas manos. Entre los protagonistas de esta gesta se destacan: el entrenador Edward Acevedo, los jugadores, Aidan Betances, Gabriel Florentino, Alejandro López, Daniel Fernández, Jorge Valenzuela, Adrián García, Miguel Muñoz, Luis Almonte, Marc García, Kamil Castillo, José Mejía, D. Rosario, I. Herrera, C. González, C. Mena, M. Castillo, B. Matías, J. Arias y J. Gómez.

Su esfuerzo colectivo nos recuerda que el deporte es más que resultados: es pasión, identidad y esperanza.

