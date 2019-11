El fraude va a menos que el pueblo en las calles lo impida

EL AUTOR es sociólogo y escritor. Reside en Santo Domingo.

Danilo Medina tras el fracaso de su plan original de postularse a la reelección subió hasta el último piso pero destruyó las escaleras por las que podía bajar.. Desde entonces improvisa. También lo hacen otros.

Gonzalo Castillo:

Fue su elección para sustituirlo pero no prende como candidato, no tiene ideas propias ni sabe manejar las ajenas, se equivoca, tropieza, no sabe hablar, no articula discurso, no sabe manejar presión ni tiene en la política las destrezas que sin duda ostenta en los negocios. Su nominación, impuesta por Danilo a fuerza de dinero de nosotros ya está teñida del fraude perpetrado a su favor el 6 de octubre. Pero Gonzalo ha sido leal y está tan comprometido como el propio Danilo. Se habla de su renuncia, se comenta de los conflictos internos, se especula con su enfermedad y para hacerlo viable habría no solo que repetir el fraude de las primarias, sino otro a mayor escala, decisivo y sujeto a provocar una crisis diplomática, otra económica y un enfrentamiento sangriento. Danilo está obligado a hacerlo porque cualquier otra opción es peor; el no puede bajarse de ahí a esperar que vayan a someterlo a la justicia. Cualquier cosa es mejor que esa.

Margarita Cedeño:

Se sumó a la campaña de su “esposo” Leonel Fernández solamente cuando creyó que este ganaría. Leyó bien el ánimo popular pero no contó que Danilo impediría la elección de Leonel. Viendo ahora los tropiezos de Gonzalo como candidato se ha quedado en el PLD no en la Fuerza del Pueblo y ahora alaba el voto electrónico posicionándose a ver si Danilo la escoge como reemplazo de Gonzalo ya que y según la propia Margarita tanto Leonel, su “esposo” como Danilo eran, hasta hace unos meses, una apuesta de perder, perder mientras que ella lo era de ganar, ganar.

Pero, la señora Cedeño no se percata: primero que nadie confía en ella. Ni Leonel ni Danilo le tienen confianza. Todos la saben demasiado oportunista, desenfrenadamente hambrienta de poder, notoriedad y riqueza. ¿Por qué habría de escogerla Danilo como candidata sustituta de Gonzalo? Segundo: el potencial electoral que pudiera tener la señora Cedeño, quien nunca ha tenido ni lo que ella cree ni lo que le han dicho tener, sería erosionado en cuestión de días. Tan pronto el país se percate de que ella está dispuesta a todo, incluso a traicionar a su propio “esposo” enarbolando y coqueteando con Danilo por una candidatura, el pueblo le perdería cualquier estima que hoy pueda tenerle y la vería y la trataría como una simple oportunista capaz de vender a Jesucristo por un poco de poder político.

¿Para que escogería Danilo a alguien en quien no puede confiar? Para eso sigue con su penco a cuestas y al menos espera una recompensa por el fraude que tiene montado porque ¿de qué otra manera?

Francisco Domínguez Brito:

Ambicioso, ladino y mediocre, fracasó como los otros enarbolando la búsqueda de una candidatura presidencial. Danilo, que lo conoce y no confía en el para nada, lo comprometió a apoyar a Gonzalo posiblemente con la promesa de una vicepresidencia que ahora, viendo la inviabilidad de Gonzalo, trata de convertir en herencia.

Danilo, cuando supo que venía lo de ODEBRECHT destituyó a Domínguez Brito de la Procuraduría General de la República y puso a Jean Alain, en quien confía plenamente como encubridor y no se equivocó. Sabe que, Domínguez Brito, por poder, lo vendería al mejor postor y Danilo está en una situación que necesita lealtad absoluta y eso solamente puede esperarlo de gente que esté tan comprometida como el en crímenes y delitos y que además no sea tan ambiciosa como Domínguez Brito.

¿Qué significa todo esto?

Nosotros nos horrorizamos cuando vemos a Danilo Medina armando tramas, montando fraudes, comprando gente y no nos damos cuenta de que el descrédito es un subproducto con el cual puede vivir porque realmente lo que Danilo Medina no puede darse el lujo es de quedar fuera del poder y sin poder. Por eso, señoras y señores, por encima de la embajada americana, de Cindy Kiersch y del almirante Faller, por encima de las apariencias, por encima de las formalidades, por encima de los procedimientos democráticos y los compromisos, por encima de la oposición de las demás fuerzas políticas, el fraude electoral de mayo 2020 va.

Para Danilo es, el fraude o la muerte civil, social, política y quizás hasta física. Para los empresarios será una catástrofe. Para el tigueraje una oportunidad de venganza, un ajuste de cuentas, para el pueblo llano será una tragedia sangrienta pero también un regreso a la realidad que en aras de las apariencias de la falsa modernidad ha logrado evadir por décadas. El fraude va a menos que el pueblo en las calles se lo impida y todos veremos si será así o no.

JPM

