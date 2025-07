El Fausto de Goethe llega por primera vez al Teatro Nacional

Camila Santana

SANTO DOMINGO.- Por primera vez en la historia del teatro dominicano, el clásico universal Fausto de Johann Wolfgang von Goethe será presentado a nivel profesional en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito.

La obra, adaptada y dirigida por Manuel Chapuseaux y protagonizada por Richarson Díaz, Camila Santana, Lía Briones y Patricio León, se estrena el 1 de agosto y tendrá funciones los días 1, 2, 3, 8, 9 y 10 del mismo mes.

Esta puesta en escena propone una lectura contemporánea de la tragedia de Fausto, un hombre que entrega su alma al demonio a cambio de conocimiento, placer y poder.

En palabras de su productor, Patricio León: “Cada vez que me embarco en una producción teatral me pregunto qué tipo de espectáculo merece el público dominicano. Esta obra no responde a la lógica de lo fácil ni de lo predecible: es un acto de justicia cultural.”

La propuesta se sostiene en un lenguaje visual potente, actuaciones conmovedoras y una dirección artística rigurosa que actualiza el conflicto central de la obra: el deseo humano frente a sus límites éticos.

El elenco está conformado por destacadas figuras de la escena nacional, como Richarson Díaz (Premio Soberano 2019 a Mejor Actor Teatral), la actriz Camila Santana, Lía Briones y el propio Patricio León, bajo la dirección de uno de los creadores escénicos más respetados del país, Manuel Chapuseaux.

Este montaje forma parte del compromiso de los creadores con un teatro que convoque a la belleza, la reflexión y el riesgo estético.

