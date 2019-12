El Estado funde en la miseria los antiguos funcionarios del Minerd

EL AUTOR es pedagogo y biólogo. Reside en Santo Domingo.

En los años 2007 y 2008 Treinta y Cinco y Cincuenta Mil Pesos; era un excelente sueldo.

Los Regentes; directores de distritos; directores regiones, etc., andaban por ahí en sus salarios.

Eran docentes que habían durado entre 30 y 40 años en su labor; ganando miserias y con muchas dificultades; además de económicas, sociales y hasta discriminatorias; por eso se decía: “tengo más hambre que un maestro de escuela”.

La A.D.P. viene preparando unas demandas de 20 y 21 puntos; sólo al complacer una, se abandona la lucha.

Vale decir que el Docente que se pensionó o jubiló en esa época su sueldo se ha mantenido estacionario, devaluándose; porque según sube el dólar y los bienes de consumo, la moneda se devalúa. De modo que esos sueldos son ahora un 50 o 60% de lo que eran.

De ahí que un técnico distrital devenga el doble de lo que devengaba su jefe; que es el Director del Distrito.

Entendemos que las razones son las siguientes:

a) Al Estado no le interesa; maestros pensionados y jubilados; pues ya leshicieron como a la caña en el ingenio.

b) Cuando se incrementan los salarios de los profesores activos; debiera incluirse los pensionados y jubilados; como se hace en otros países y en

algunas instituciones criollas.

c) Los aumentos generales de salarios; debieran incluir hasta los 35 o 40 mil pesos; pues 30 mil pesos no es dinero suficiente; para el que fue funcionario y hace diez años ganaba eso.

En última instancia se viola la ley:

La ley establece que cada tres años deben indexarse los sueldos de los pensionados y jubilados; y nunca se ha hecho. Pero tampoco A.D.P. ni nadie reclama eso.

Hay muchos abogados pensionados y jubilados afectados por ésta situación, y hacen caso omiso.

¿Qué es indexar?

Sumar la inflación durante esos tres años y sumarlo al sueldo.

Entendemos que tener un sueldo parado durante 10, 8 y 7 años es un abuso.

Sólo en una oportunidad un ministro se puso los pantalones y habló con el Presidente y logró que se incrementara un 10% a los pensionados y jubilados de Inabima; los que en ese tiempo eran de Hacienda se quedaron sin nada.

¿O, es que algunos ministros le tienen miedo al Presidente?

