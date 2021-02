El error migratorio de Caracalla, Reagan y Biden

EL AUTOR es escritor. Reside en Nueva York

Prefacio

La migración de los seres humanos hacia otros lugares diferentes en donde nacieron, ha sido siempre una constante a lo largo y ancho en el devenir de la historia de la humanidad, siendo ello la búsqueda incesante para un mejor futuro para sí y sus seres queridos.

Son muchas las razones que motivan a las personas a dejar su lar nativo y lanzarse en la búsqueda de nuevos horizontes. Entre las más comunes están: trabajar y ganar dinero suficiente, estudiar o ampliar sus conocimientos, percibir un salario con una moneda fuerte que multiplique en su país sus esfuerzos, comprarse una vivienda confortable, un auto, poder ahorrar para vivir con cierta holgura, para la educación de los hijos y asegurar su futuro inmediato para cuando llegue la edad del descanso.

El desplazamiento de los seres humanos a otros lugares tiene munchas motivaciones y varias las razones. Podemos citar entre ellas: problemas de índole políticos, confrontaciones armadas, desastres naturales y hasta la persecución étnica y, obviamente, la falta de trabajo y de oportunidades para alcanzar el éxito deseado

Es obvio que nadie busca la sombra en un árbol seco, ni espera comida en donde no haya frutos. Es por eso que las naciones desarrolladas de antes y las de hoy han padecido de un flujo constante y sin precedentes de una oleada de migrantes tanto en Europa como en Norteamérica, utilizando para ello medios de transportes que ponen en riegos sus vidas con el fin de llegar a las naciones en donde pueden ver sus sueños cristalizados y poder cumplir las metas que se han trazado.

Por esa razón es entendible que resultaría algo inusual y muy difícil, que se organicen caravanas, oleadas de migrantes, viajes como polizones en furgones y utilizar frágiles enbarcaciones y caminar por el desierto, para emprender un viaje hacia el progreso en alguna de las pocas naciones socialistas y totalitarias que ya quedan en el mundo. Es la causa por la cual hasta los acólitos y adoctrinados en las ideas de Marx y Lenin, ladran sus resentimientos, resabios y amarguras desde las mismas «fauces del imperio».

La razones que inducen ha esta dicotomía moral y de conducta política en donde ellos hacen todo lo contrario a lo que predican, podemos sintetizarla considerando que no son más que unos hipócritas, inmorales, oportunistas, vividores y descarados. Que su comportamiento es obvio que encaja en la realidad del dicho que reza: «Los cerdos se arrascan en todas las matas menos en la de jabilla».

El imán migratorio en la historia de dos imperios

El Imperio Romano (sinopsis)

La historia ha registrado numerosos imperios en el curso de la misma pero, seis de ellos fueron determinantes para la humanidad en su época: a) el Imperio de Alejandro Magno; b) el Imperio Romano; c) el Imperio Mongol; d) el Imperio Español; e) el Imperio Británico y f) el Imperio Francés. A mi entender, el de mayor trascendencia lo fue el Imperio Romano. Este se inicia con la proclamación de Octavio Augusto en el 27 aC, y su extensión de dominio político y territorial llegó abarcar tres continentes al mismo tiempo: sur y oeste de Europa, al oeste de Asia y el norte de África.

Fue el centro de las migraciones de su época y lo más anhelado para los migrantes de entonces, -a los que los romanos llamaban «bárbaros»- era hacerse ciudadanos de Roma, lo que al lograrlo era un orgullo y honor, algo que es igual hoy respecto a los Estados Unidos. Esto fue así hasta el final de la hegemonía romana, la cual concluyó con la debacle del Imperio Romano de Occidente después de 503 años de dominio absoluto y que, irónicamente, quien le puso fin ha ese vasto dominio lo fue su último emperador Francisco II.

Los Estados Unidos de América (sinopsis)

Los Estados Unidos tiene la particularidad de que en cada crisis endógena o exógena que experimenta, la supera y se engrandece. Después de la Gran Depresión (1929-40) y la posterior participación involuntaria en la Segunda Guerra Mundial de manera forzada debido al ataque absurdo, innecesario y a traición por parte del Japón a su base en Pearl Harbor, esta nación salió fortalecida.

A partir de estos dos hitos, emerge como la mayor potencia industrial, tecnológica y militar conocida en la historia, al punto de que sus decisiones internas repercuten en el resto del mundo. Desde entonces, se convierte en la nación con la mayor cantidad de migrantes en el planeta en busca de la superación personal, el progreso económico y el gozo de radicarse en la nación en donde la democracia, el respeto a la leyes y la insitucionalidad son los pilares fundamentales como nación y referentes en el mundo.

El error y la convergencia migratoria de Caracalla, Reagan y Joe Biden

De seguro los amables lectores se preguntarán: ¿Qué relación pueda haber entre un emperador romano, el difunto expresidente Ronald Wilson Reagan y el actual mandatario estadounidense Joseph Robinette Biden Jr. (Joe) ? Veamos:

1.- a) Marco Aurelio Severo Antonino Agusto, emperador de Roma entre el 211-217 y más conocido por su apodo de «Caracalla», fue un personaje sin trascendencia y su único legado por lo cual es mencionado fue un Edicto (Decreto u Orden Ejecutiva) mediante el cual le otorgó la ciudadanía romana a más de 30 millones de personas, sentando un precedente histórico.

Esta acción no fue un gesto compasivo ni de identificación con los beneficiados, sino más bien, la manera en que «Caracalla» quiso aumentar los ingresos a las arcas de su reinado el cual era erosionado por los gastos militares en las diferentes luchas territoriales del imperio. Ese edicto pasó a la historia de Roma sin penas ni glorias y más que el beneficio esperado, concitó el rechazo de lo más representativo del poder y la sociedad romana.

2.- b) Ronald Wilson Reagan, fue uno de los presidentes (1981-89) más carismático, admirado y querido por el pueblo norteamericano. Debido a la presión de los grupos que siempre han sacado beneficio de las crisis migratorias (entiéndase Partido Demócrata) en su gobierno se promulgó por vez primera en los Estados Unidos la Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA) por sus siglas en inglés.

Fue así que más de 3 millones de ilegales e indocumentados se beneficiaron ellos y sus familiares a los cuales pudieron pedir para que vinieran a vivir al país del progreso. Reagan y los que abogaban por esta ejecutoria migratoria, pensaron que con ello el problema de la migración ilegal quedaría resuelto y el flujo de migrantes se acabaría. Fue un tremendo error porque tres décadas después, ya no son 3 millones sino 13 millones de ilegales que a la brava requieren ser reconocidos y aceptados, porque al decir de ellos y de los que aviesamente los orientan, «tienen derechos» en una nación donde su frontera y las leyes migratorias se vulneran de manera grosera.

3.- c) Joseph Robinette Bidel Jr. (Joe), es el actual inquilino de la Casa BLanca y al igual que «Caracalla» y Reagan, ha incurrido en el mismo yerro al someter al Congreso norteamericano un proyecto de ley de reforma migratoria para beneficiar con la residencia y posterior ciudadanía a unos 13 millones de ilegales que se asumen el derecho de que hay que aceptarlos por encima de las disposiciones migratorias, como forma de vivir el sueño americano en la patria de Alexander Hamilton Faucitt. Con esto, podemos estar seguro que dentro de unas décadas ya no serán 13 sino 22 millones de nuevos ilegales esperando y así sucesivamente.

No soy y nunca seré partidario de las migraciones ilegales, vengan de donde vengan. Si bien es cierto que tenemos el derecho de buscar mejoría en nuestras vidas y en las naciones adecuadas, no menos cierto es que debemos ser respetuoso y cumplir las leyes al pie de la letra del país al cual queremos emigrar. Es absurdo y ridículo, como se hace hoy en día en la Unión Americana, promover que las disposiciones que regulan la entrada de extranjeros a una nación, sean modificadas para favorecer nuestros intereses ya que, somos los llamados a someternos a ellas y no al revés.

Esa fue la razón por la cual la administración del presidente Donald Jhon Trump MacLeod fua tan acosada, vilipendiada y sometida al escarnio, cuando él quiso -por entenderlo como lo más razonable- promover una migración de méritos, respetuosa de las leyes de la materia y que todo intento de entrar a esta nación se haga de la manera correcta y acorde a lo que disponen las regulaciones por ser de plena soberanía en una nación decidir quién puede o no entrar en su territorio.

JPM

