El dominicano Eddy Herrera lanza tema musical Si no era yo

Eddy Herrera

SANTO DOMINGO. – Aunque estamos en el mes del amor, la realidad es que mientras unos celebran, otros sufren y caminan con el corazón roto; y para ellos emerge “Si no era yo”, tercer sencillo del álbum Novato Apostador de Eddy Herrera.

Con letra de César David Castro, esta canción, que forma parte del disco ganador del Latin Grammy en la categoría “Mejor Álbum Tropical Merengue y/o Bachata”, es uno de los temas románticos de la producción.

“‘Si no fuera yo’ es una de mis canciones favoritas de este álbum, compuesto por canciones de amor y desamor y por eso, quisimos lanzarlo tanto en merengue como en balada.

¨En este trabajo discográfico se les canta a todos, hay canciones para los enamorados, para los despechados y también para el que simplemente quiere escuchar y bailar buena música”, resaltó Herrera.

MERENGUE Y BALADA PARA EL AMOR

El destacado productor musical Junior Cabrera fue el creador de las versiones de merengue y balada.

El merengue se estrenará este próximo viernes 13 de febrero y la balada el viernes 20 de febrero a través de la radio nacional, plataformas digitales y otros mercados internacionales.

Ambos videos, producidos por Claudio De La Cruz, se estrenarán en el canal de YouTube del artista.

La Filarmónica de Asunción, Paraguay realizó el trabajo de cuerdas de ambas canciones y la mezcla y mastering son de Boris Milán.

Mientras promueve el sencillo, Herrera se alista para regresar al escenario del Lehman Center For The Performing Arts en el Bronx, New York, este próximo sábado 21 de febrero a las 8:00 de la noche.

