El discurso del presidente el 27 de febrero

Pude escuchar desde el inicio hasta el final el discurso del presidente Luis Abinader, el cual se extendió por casi dos horas. Lo hice para que nadie me cuente y poder escuchar de su propia voz la rendición de cuentas, según lo establece la constitución de la república dominicana, con motivo del aniversario de la independencia. No escuche ninguna referencia sobre los padres de la patria, los cuales nos legaron esta patria. Su discurso fue muy parecido al del 27 de febrero del 2020, porque estuvo basado en promesas y no en ejecuciones de las promesas prometidas.

Más que promesas, el pueblo desea oír cuáles son los resultados de su gestión como jefe de gobierno y saber cuáles ministerios han cumplido con el presupuesto que le han asignado. Cuántos ingresos se recibieron de los presupuestados, cuantos gastos e inversiones se ejecutaron y cuáles fueron los resultados obtenidos al comparar las metas presupuestarias con los logros realizados. Este discurso quedó muy por debajo de las expectativas que esperaba gran parte de la población.

De los puntos más importantes que atino a informar el presidente fueron el aumento de las tarjetas de ayudas sociales, el subsidio al gas de cocinar, el aumento de sueldos a los médicos, personal médico y a los pensionados (ampliación de los comedores económicos de 38 a 51, un amplio programa de ventas de productos de primera necesidad a bajos precios a través del INESPRE y un subsidio de hasta un 10% materias primas para la agropecuaria). Lo del muro fronterizo pasó como un recuerdo, lo de la presa de Monte Grande como una ilusión y sobre el combate a la corrupción se interpretó como una amenaza, no solo para sus propios ministros, sino también para los de la oposición política, entonces eso, más que sumar, resta.

El problema de la inflación quedó igual y no se presentan propuestas que tiendan a bajarla, por el contrario, tienden a incrementarla, pues el aumento en subsidios monetarios, subsidios al gas de cocina, la instalación de comedores económicos y ampliar los recursos a INESPRE, lo que hace es que aumentan los gastos presupuestarios y presiona la demanda, por ende, presiona al aumento de precios, y entonces la clase media que paga los impuestos, asumirá ella sola los costos de la inflación.

Se repitió, lo que todo el mundo sabía, sobre la autopista del nordeste, donde se canceló un contrato que le faltaban 17 años por cumplir y que él dijo que le ahorró al país 1,500 millones de dólares, pero ese anuncio se contradice con la seguridad jurídica de que goza el país para los inversionistas extranjero y por otro lado, no explicó que el contrato del peaje sombra, la empresa contratista fue que construyó la autopista con su dinero y tenía la responsabilidad de reparar y mantener la autopista con un gasto de alrededor de 15 millones de dólares anuales, por lo que se ve, que no es cierto que el estado se economizo 1,500 millones de dólares.

El presidente Luis Abinader confió mucho en las memorias que escribieron sus ministros y se ve que no tuvo mucho tiempo en revisar el contenido de estas. El discurso del presidente desde el punto de vista, como pieza oratoria estuvo bien instrumentado, no obstante, al ser muy largo es posible que la mayoría de los ciudadanos no lo escuchara en su totalidad y eso podría dar espacio a las redes sociales a distorsionar el mismo.

Hay un viejo dicho que reza: “que para comer pescado y hablar mentira hay que tener cuidado”. Por un lado, se habla de unidad de acción detrás de los objetivos del gobierno, sin embargo, siempre se toman decisiones de manera unilaterales, que después de ser rechazadas por la oposición y la población son rectificadas por el gobierno, lo que indica que no existe diálogo previo para tomar o consensuar decisiones e intereses que competen a todos.

Cuando el presidente se refirió a la espiral inflacionaria, sólo habló de algunos subsidios a las clases pobres y vulnerables, pero no habló sobre el impacto que esta tiene en el presupuesto de la clase media y las micro, medianas y pequeñas empresas, que para sobrevivir aun necesitan de algunos incentivos. Tampoco quedó claro de dónde se sacarán los recursos para cubrir los aumentos de los subsidios a personas de escasos recursos.

El 30% del tiempo invertido en el discurso quedó consumido y se usó para hablar de la pandemia COVID 19 y las medidas que se consideraron efectivas para llevar a niveles óptimo la vacunación a los diferentes segmentos de la población, alcanzando un 67% de personas con 2 vacunas, debiendo haber alcanzado el 70% que es lo óptimo para cada país, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Definitivamente, el equipo del presidente debe emplearse a fondo para estar a la altura de lo que el presidente Luis Abinader espera de ellos y honestamente creo, que este equipo está muy lejos de alcanzar las expectativas, que espera la sociedad dominicana. Eso quedó demostrado al final del discurso, cuando el presidente llamó a sus correligionarios a trabajar sin descanso porque considero, aparentemente, que queda mucho que hacer. Pero parece que vamos llevando este país de pobres a indigentes, por las políticas populistas que está aplicando el gobierno.

