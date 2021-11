El Director de la Policía fue más sincero que otros (OPINION)

POR GLORIA FELIZ

El director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, ha ocupado la atención de la población dominicana en los últimos días al expresar que será más cuidadoso con el reclutamiento de agentes que sean hijos de madres solteras.

De inmediato, esas declaraciones fueron aprovechadas para cambiar lo dicho por el Director y expresar que lo que éste dijo fue que no pondría en la institución a hijos de madres solteras.

Si nos ponemos a comparar la expresión de que será más cuidadoso al reclutar a hijos de madres solteras con la otra expresión de que no los reclutará, observaremos un significado diferente. Y si nos vamos al significado real de la palabra cuidadoso veremos que (proviene de la palabra cuidado). adj. Que pone cuidado, solicitud y esmero en hacer bien algo.

Nunca los jefes de la Policía han sido santo de mi devoción; con el actual me pasó lo mismo. Tan pronto fue nombrado pensé que pasaría sin pena ni gloria por no hacer nada de importancia en su cargo, pero cuando leí que dijo: “Se acabó la empresa existente en la Policía Nacional” y leí que advirtió a los miembros de la uniformada que se encontraba «barriendo su casa para luego salir a barrer la ajena», desde ese momento pensé que el hombre era muy valiente y que tenía que andar pianito para no confrontar serios inconvenientes con las mafias que han dominado en la Policía en la mayoría de las direcciones.

Veo que tenía yo razón al ver ahora cómo, auxiliándose del campo abierto para la desinformación que muchas veces ofrecen las redes sociales, los enemigos naturales del actual Director de la Policía construyeron un NO que jamás dijo.

Pero si vamos a ser francos y menos políticos, la verdad es que las estadísticas mundiales indican que una cantidad impresionante de los casos de delincuencia que son tratados por la Policía en una gran cantidad de países corresponden a hijos que venían de un hogar disfuncional (donde un alto

porcentaje de las madres, a pesar de ser unas campeonas para la crianza de sus pequeños, pero, no tenían el espacio de tiempo suficiente para suplir la ausencia de los padres).

En la realidad dominicana todos los jefes de la policía han comprobado que en el país sucede lo mismo, pero ha sido un detalle que hasta ahora se ha manejado en silencio y sólo el actual Jefe de la Policía ha desnudado esa verdad oculta. Su decisión de tener más cuidado en la depuración de los futuros policías procedentes de hogares disfuncionales es correcta. Sin embargo, ha sido la gran oportunidad para los que se sienten amenazados por el plan del Director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then de limpiar la casa.

Hemos observado que luego de la disculpa pública del Director de la Policía ha bajado la presión en su contra, tanto así que hasta en el fin de semana en la red social Twitter hicieron tendencia con el hashtag #QuienNoSeEquivoca, en el que algunas personas han manifestado que cualquiera puede equivocarse en algún momento de su vida.

El director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, ya ha superado la tormenta de sus declaraciones, pero le aconsejamos que de ahora en adelante tenga mucho cuidado con cada palabra que dice para no volver a dar oportunidad a sus enemigos ocultos.

