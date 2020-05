El destino de la banca privada en el Nuevo Orden Mundial

El Gobierno de China ha anunciado que probará en el 2022 la operación de su moneda virtual que ha estado desarrollando hace más de 5 años. Creo que será factible y viable, y que tendrá pocos inconvenientes debido a su régimen totalitario. El banco Central es del Estado y tiene el control total de su economía Si esa experiencia, América y Europa la llevarán a cabo, emitiendo su moneda virtual y estatizando los

Bancos Centrales de cada País, y estos a su vez en relación a la Reserva Federal; estatizada; de los EEUU, y este como líder regional que sería, creo que la existencia de la banca privada sería innecesaria, o estaría muy limitada. La inflación ya no tendría vigencia, las especulaciones financieras, el acaparamiento de divisas, el lavado de dinero y muchas cosas más ya no tendría sentido.

Lo peor de todo sería el gran desempleo que esto generaría. Si luego esa experiencia se globalizara, el mundo tendría una sola moneda virtual, un sistema financiero mundial y el “bienestar”’económico y la estabilidad vendría al planeta… Creo que las relaciones financieras a nivel mundial conducen finalmente a una sola moneda o a un solo sistema financiero. Los intereses están tan cruzados, mezclados y comprometidos que la regionalización de monedas virtuales o sistemas financieros paralelos solo sería un paso hacia un único sistema. El Nuevo Orden Mundial ha tenido respaldo de G-7 y G-20, Israel, Irán, y el Vaticano. Y con el NOM viene eso.

Creo que la bonanza económica está cerca, aunque muchos la vean lejos… Si EEUU, UE, India, Inglaterra y otros Países decidieran, como al efecto oí que están en eso, retirar de China sus inversiones y llevarlas de nuevo a sus Países de origen, otorgándole cada gobierno los incentivos necesarios para atraerlos,’qué sería de China? Creo que el mundo está abocado a un Único sistema financiero, a partir de ahí vendrán más sorpresas para los que no conocen las profecías bíblicas… Le comentaba a un amigo que ningún análisis político, económico, social o religioso estaría completo si éste no contemplara la cosmovision revelada en las profecías contenidas en la Biblia, y es por algo sencillo, Dios es quien hace y dirige la historia, y hasta ahora todo lo que se ha profetizado se ha cumplido. Un Único sistema financiero mundial, es lo que viene, tarde o temprano. Un único sistema Educativo es lo que viene, eso se iba a plantear el 14 de Mayo en una reunión encabezada por el Vaticano y en donde todos los gobiernos del mundo se estarían comprometiendo a eso. Dicha reunión se aplazó para Octubre del 2020. Una Justicia global que regiría Federalmente sobre los Estados Naciones y que evitaría que los que falten a las nuevas leyes puedan asilarse en algún País quedando impune. Una religión mundial que resuelva el más grande de los problemas de mundo, la existencia del politeísmo, ese nuevo diseño ecuménico eliminaría eventualmente las guerras santas de Medio Oriente que son el centro de las convulsiones del mundo. Habrá paz para el planeta…eso no está lejos. Pero antes hay que llevar a la humanidad a pedir esa paz, a costa de cualquier sacrifico, personal, social, religioso, como nación o País. Hay que crear el caos para llegar hasta allá. Y una economía global centralizada, el desarrollo de la alta tecnología y el control absoluto del ser humano, una Justicia Federal, hará caduco al sistema bancario actual, sea a través de una moneda virtual u otro medio de intercambio, pero como conocemos a la banca, no será más.

JPM