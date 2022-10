El de vejiga es el cáncer olvidado

TUBINGA, Alemania.- Europa tiene algunas de las tasas de incidencia de cáncer de vejiga más altas del mundo, pero el conocimiento de la enfermedad sigue siendo alarmantemente bajo según una nueva encuesta de la Asociación Europea de Urología (EAU).

La encuesta, que analizó el conocimiento sobre el cáncer de vejiga y sus síntomas clave entre los adultos europeos, mostró que casi el 60 % de los adultos europeos no están familiarizados con el cáncer de vejiga o no saben qué tan grave puede ser.

Los síntomas no son comúnmente reconocidos.

Un cambio en el color de la orina o sangre en la orina suele ser el primer signo de cáncer de vejiga y debe provocar una visita inmediata a un médico o profesional de la salud. Sin embargo, más de la mitad (55 %) de los encuestados no sabía que un cambio en el color de la orina podría ser una indicación temprana de cáncer de vejiga.

Un diagnóstico temprano de cáncer de vejiga puede mejorar significativamente los resultados del tratamiento.

Uno de los primeros indicios más comunes de cáncer de vejiga es la presencia de sangre en la orina. Según la encuesta, el 75 % de los adultos no siempre revisan su orina en busca de un cambio de color, y el 22 % rara vez o nunca revisan su orina.

Falta de voluntad para buscar consejo médico.

La nueva encuesta también ha demostrado que los adultos no están dispuestos a buscar consejo médico, incluso si notaron síntomas. El 20 % de los participantes dijeron que esperarían una semana o más antes de hablar con un médico o un profesional de la salud si notaran un cambio en el color de la orina de amarillo a naranja, rosa o rojo. La razón más común para no buscar consejo médico fue que las personas esperaban que mejorara por sí sola.

El profesor Arnulf Stenzl, secretario general electo de la EAU y jefe del departamento de urología del Hospital Universitario de Tübingen (DE), especializado en cáncer de vejiga: “Con el cáncer de vejiga, detectarlo a tiempo es crucial, ya que esto se traduce en mejores tasas de supervivencia . Los pacientes diagnosticados en el estadio 1 tienen una probabilidad del 80 % de supervivencia a cinco años, en comparación con el 40 % en el estadio 3.

Los resultados de nuestra encuesta nos transmiten un mensaje muy preocupante de que existe una necesidad urgente de aumentar la educación pública para hacerlos conocer los síntomas del cáncer de vejiga y hablar con un especialista como un urólogo. Esto ayudará a lograr un diagnóstico más temprano y reducir las tasas de mortalidad”.

Sobre el cáncer de vejiga

El cáncer de vejiga es el quinto cáncer más común en Europa y afecta a más de 200.000 personas cada año. Es causado por cambios en las células de la vejiga y, a menudo, está relacionado con la exposición a ciertas sustancias químicas. Fumar, por ejemplo, ha sido identificado como el mayor factor de riesgo individual para el cáncer de vejiga. Los síntomas comunes generalmente están relacionados con la orina e incluyen sangre en la orina, cambios en el color de la orina, dolor al orinar, micción frecuente y más.

¿Qué es?

El cáncer de vejiga es el crecimiento de tejido anormal (tumor) en la vejiga. Hay varias etapas del cáncer de vejiga. Su tratamiento y experiencia dependerán de las características específicas del tumor (lo que se denomina «estadificación» del tumor) y la experiencia de su equipo médico.

La función de la vejiga

La vejiga urinaria (denominada «la vejiga») es el órgano que recoge y almacena la orina producida por los riñones. Es una bolsa elástica hueca hecha de tejido muscular que se asienta sobre los músculos del piso pélvico. La vejiga se expande a medida que se acumula la orina de los riñones antes de salir del cuerpo a través de la uretra.

Etapas de la enfermedad

Un tumor que crece hacia la cavidad central de la vejiga sin crecer hacia el tejido muscular de la vejiga se denomina múscular no invasivo. Estos tumores son superficiales y representan una etapa temprana. Este es el tipo más común de cáncer de vejiga. En la mayoría de los casos, estos tumores no son agresivos y rara vez se diseminan a otros órganos, por lo que no suelen ser letales, sin embargo, pueden reaparecer (= recurrencia) o desarrollar características agresivas (= progresión).

A medida que el cáncer crece hacia el músculo de la vejiga y se disemina a los músculos circundantes, se convierte en un cáncer de vejiga que invade los músculos. Este tipo de cáncer tiene una mayor probabilidad de propagarse a otras partes del cuerpo (enfermedad metastásica) y es más difícil de tratar. En algunos casos, puede ser fatal.

Si el cáncer de vejiga se propaga a otras partes del cuerpo, como los ganglios linfáticos u otros órganos, se denomina cáncer de vejiga localmente avanzado o metastásico. En esta etapa, la cura es poco probable y el tratamiento se limita a controlar la propagación de la enfermedad y reducir los síntomas.

Signos y síntomas

La sangre en la orina (hematuria) es el síntoma más común cuando hay un tumor de vejiga. Los tumores en el revestimiento de la vejiga (que no invaden los músculos) no causan dolor en la vejiga y, por lo general, no se presentan con síntomas del tracto urinario inferior (ganas de orinar, irritación).

Si tiene síntomas del tracto urinario, como dolor al orinar o necesidad de orinar con más frecuencia, se puede sospechar un tumor maligno, especialmente si se descarta o trata una infección y esto no reduce los síntomas. El cáncer de vejiga con invasión muscular puede causar síntomas a medida que crece en el músculo de la vejiga y se disemina a los músculos circundantes.

Síntomas como dolor pélvico, dolor en el costado, pérdida de peso o la sensación de una masa en la parte inferior del abdomen pueden estar presentes en algunos casos cuando los tumores están más avanzados.

Cuando se encuentra sangre en la orina, el siguiente paso podría ser realizar una cistoscopia para examinar la vejiga. Este es un procedimiento en el que el médico mira dentro de su cuerpo con un cistoscopio insertado a través de la uretra.

Un cistoscopio es un tubo delgado con una cámara y una luz en el extremo. Esta vista interior le permite a su médico buscar causas de sangrado o anomalías de la vejiga y su revestimiento. En el siguiente video se explica con más detalle el procedimiento.

Fuente: IntraMed