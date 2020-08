El compromiso de Ito Bisonó 

La Patria está amenazada, a punto de colapsar, por lo que ahora más que nunca se requiere de la participación entusiasta de sus mejores hijos en cualquiera de las instancias del nuevo Gobierno que se inaugura el 16 de agosto.

En esa dirección, he visto con simpatía y lleno de esperanza el anuncio del presidente electo Luis Abinader sobre designación del joven político Víctor Orlando Bisonó Haza (Ito Bisonó), al frente del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

Lo digo porque en ese joven se percibe un nuevo aire, una nueva manera de hacer política y se ha perfilado como una de las promesas políticas más prometedoras del Siglo XXI.

Confieso que no le conozco personalmente, solo tengo las referencias que me llegan de sus allegados y compañeros de su proyecto presidencial, así como de las reseñas que he leído en los medios de comunicación sobre su trayectoria política diáfana de más de tres décadas.

Como por ejemplo, que es proponente y promotor de legislaciones vigentes como la 171-07 que otorga Incentivos Especiales a los Rentistas y Pensionados de Fuente Extranjera, la 57-07 sobre el Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía, 392-07 sobre Competitividad e Innovación Industrial, 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, 170-07 de Presupuesto Participativo Municipal, 141-15 de Reestructuración y Liquidación de Empresas, entre otras.

El señor Ito Bisonó no puede fallarle a esta sociedad, tiene el compromiso con este pueblo de reactivar los sectores productivos lo más pronto posible a los fines de generar empleos y producir la riqueza. La tarea es titánica, sí, pero él tiene las herramientas, energías, ideas y creatividad y el equipo de trabajo para lograrlo. Que no se deje seducir de los oportunistas y maestros de la adulación que siempre aparecen, de ayer y de hoy.

El pueblo dominicano estará vigilante y que sepa que si lo hace bien, será catapultado hacia la gloria eterna, en cambio, de no hacerlo sería arrojado al repudiable zafacón de la historia. ! Adelante, esta generación apuesta a usted!

JPM