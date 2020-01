El Colegio Médico y las actividades científico-culturales

EL AUTOR es médico y abogado. Reside en Santo Domingo

Durante algún tiempo fue tradición en la antigua Asociación Médica Dominicana la celebración de actividades y concursos culturales que se desarrollaban durante la llamada “Semana del médico” en el mes de septiembre de cada año.

Entre dichas actividades se encontraban los concursos literarios de cuento, poesía y ensayo, concurso de pintura, serigrafía y varias actividades culturales, como la puesta en circulación de libros. Dichos concursos se estimulaban con la premiación a los ganadores de los primeros tres lugares, con una recompensa económica, además de un trofeo y pergamino.

De manera brusca, y sin causa alguna justificable, dichas actividades fueron abandonadas a finales de los años 90. Hasta donde recuerdo, las últimas actividades en este sentido fueron realizadas durante la gestión del Dr. César Mella, y de esto hace bastante tiempo.

No entendemos por qué en el seno del Colegio Médico Dominicano no se brinda ningún apoyo a los miembros del mismo que realizan actividades culturales, como la publicación de libros de historia, de poesía, cuentos u otro tipo de narrativa. Bien podría, al menos, el CMD adquirir ejemplares para distribuir en todos sus centros regionales y provinciales y gestionar que igual haga el Ministerio de Salud para cada una de las bibliotecas hospitalarias.

Algo que, además, debe estimularse dentro del Colegio Médico Dominicano es la creación de una agrupación coral que lo represente y realice presentaciones en todo el país, así como la creación de un grupo teatral que presente funciones en los hospitales y dependencias del CMD en todo el territorio nacional.

Son muchos los médicos con educación musical que tocan diferentes instrumentos, los que se podrían agrupar conformando una orquesta de cámara, por ejemplo, que podría realizar presentaciones periódicas en la sede central y las regionales y provinciales del CMD, y llegar a presentarse, incluso, por qué no, en el Teatro Nacional.

Es significativo, que sea un médico, el oftalmólogo Edwin Disla, el Director Asociado del Coro Nacional y que en el mismo canten varios médicos, entre los que se encuentra, para mencionar un solo caso, el Dr. Espinal, traumatólogo ortopedista. El Dr. Disla, también, es creador de un coro varonil muy reconocido que ensaya en el Palacio de Bellas Artes, y bien podría ser el Director Fundador del Coro del Colegio Médico Dominicano.

Con alguna frecuencia he escuchado dirigentes gremiales del CMD quejarse de que los médicos no hayan asimilado aun el paso de avance que implica haber pasado de Asociación Médica Dominicana a Colegio Médico Dominicano. Señalan estos que la función básica de la Asociación Médica Dominicana era de tipo sindical, pero no así la del Colegio Médico Dominicano.

Al Colegio Médico Dominicano le corresponde por ley asumir las funciones que desarrollaba la Asociación Médica Dominicana, pero debe ir más allá. Debe asesorar activamente al Estado Dominicano en materia de salud y, además, promover el desarrollo de actividades científicas y culturales, como parte de las muchas cosas que puede y debe hacer.

Dentro de los médicos hay personas muy preparadas en diferentes campos y el Colegio Médico Dominicano debe protegerlas y aprovechar su acervo de conocimientos para beneficio de toda la clase médica. Es penoso que el mérito de muchos se reconozca tardíamente, cuando estos no pueden disfrutar de los reconocimientos y en muchos casos ni siquiera asistir a ellos, y en otros, cuando ya han desaparecido físicamente y no pueden enterarse.

Ojalá la actual gestión, dirigida por el Dr. Waldo Ariel Suero tome en cuenta mis recomendaciones y restaure y promueva dentro del Colegio Médico Dominicano las actividades científicas y culturales que no debieron nunca abandonarse.

JPM