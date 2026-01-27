El CODIA exige paralización de megaproyecto City Center en SDE
SANTO DOMINGO.- El presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) solicitó a las autoridades la paralización de la construcción en Santo Domingo Este del mall City Center by LadyLee, porque no cuenta con el permiso de suelo que otorga el ayuntamiento de ese municipio.
Jeudi Rubio, presidente de la Delegación del Codia, reveló que los propietarios de este megaproyecto –cuya inversión se estima en 700 millones de dólares– iniciaron sus trabajos sin la licencia de construcción avalada por el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVED).
Dijo que «resulta alarmante que una obra de esta magnitud económica y multifuncional fuera inaugurada con un primer picazo presidencial, cuando técnicamente aún carece del permiso de uso de suelo que debe emitir la Sala Capitular del ayuntamiento local».
“Los propietarios del proyecto City Center By LadyLee no cuentan con el permiso de suelo por parte del ayuntamiento, por lo cual el Ministerio de la Vivienda, el MIVED, que otorga la licencia de construcción para la ejecución de cualquier proyecto en el país, y más ese megaproyecto, no cuenta con la permisología inicial, por lo tanto, no entregan la licencia y no se autoriza el inicio de la obra, si el ayuntamiento no emite la autorización al uso de suelo”, afirmó.
Explicó que la Ley 6160 faculta al CODIA como guardián del interés público y como asesor del Estado en asuntos de su competencia, por lo que solicita a las autoridades, tanto al Ayuntamiento de Santo Domingo Este como al MIVED, intervenir esta construcción y paralizar su ejecución hasta tanto cuenten con las autorizaciones correspondientes.
Indicó que la solicitud de permiso de suelo está estancada en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Santo Domingo Este porque no hay acuerdo entre el alcalde y el Concejo de Regidores.
Explicó que dentro del marco legal y normativo del país en materia de construcción es claro, y con el tiempo, los rigores son más robusto. «El proceso es secuencial, y no se debe pasar al paso B sin obtener el paso A, enumerando las etapas de la permisología requerida», subrayó.
“Nuestro sistema legal en construcción, hoy en día, es más centralizado y focalizado en la seguridad jurídica, sísmica y resiliencia climática, y si establecemos una ruta crítica de la permisología que se requiere, siendo esto un proceso secuencial, lo cual no se puede avanzar al paso B sin haber obtenido el A, podemos decir, grosso modo, que primero se necesita tener el certificado de título, luego certificación de uso de suelo, licencia o permiso ambiental, o nobjeción de acceso y derecho de vía y la licencia de construcción que es donde se revisan los planos en el MIVED, y lo primero que es el permiso de uso de suelo este megaproyecto no lo tiene”, abundó.
Dijo que el Codia siempre ha sido y será un aliado del desarrollo y la inversión privada, siempre que esta se realice bajo el estricto cumplimiento de las normas que garantizan la seguridad de los ciudadanos y el ordenamiento de la ciudad.
Instó a los inversionistas de City Center By LadiLee y a las autoridades edilicias de Santo Domingo Este a que «depongan cualquier diferencia política o administrativa que mantenga estancado el permiso en la Sala Capitular».
Advirtió que, de no obtemperar al llamado de paralización, el CODIA procederá a elevar las instancias legales correspondientes ante los tribunales administrativos, en cumplimiento de su rol como asesor del Estado y guardián del interés público que le otorga la Ley 6160.
Ese era el mejor terreno para la UASD ORIENTAL; pero los dueños del país LOS VICCINNI ya tienen ese proyecto amarrado para esa mega plaza.
CUANDO VIENE A VER ESTE ES UNO DE ÑOS DEL PLD O DE LA FP Y ESTAN TRATANDO DE QUE ESTA MEGA OBRA NO SE REALICE EN EL GOBIERNO DEL PRM.
Así es nuestro país se arranca y la carga se ajusta en el camino ¡ en la 27 con leopordo navarro se empezó un hotel plaza y las autoridades correspondientes lo pararon sin mucha bulla y luego que consiguieron los permisos se continuó la construcción y eso duró más de un año y 1/2. Hay está en etapa de terminación y que conte que los dueños tiene un banco y los autobuses que viajan al cibao.
Eso no puede ser, ya que el alcalde de ese municipio, DIO ASTACIO, a hablado con bombo y platillo sobre esa construcción, en el show del mediodía, por lo que creo que deben tener el permiso de ese ayuntamiento.
Creo que ante una inversión de semejante magnitud, lo que el CODIA y cualquier otra institución que tenga que ver con esa «permisología» [ahora se inventan unos términos estrambóticos maravillosos] deben hacer es contribuir para que se consiga lo que falta, porque apuesto peso a moriqueta que lo único que falta es «cumplimentar» algunos aspectos burocráticos.
Es posible muy posible que no le dieran participacion en este proyecto. Por eso estan gritando. Otros proyectos parecidos no le han dado licencia y aun asi, construyen. Algun interes hay en el camino.
Y porqué el Codia no se da una vueltecita por el Metro de los Alcarrizo y emite una opinión?
MUchos INVERSIONISTYAS NO QUIEREN INVERTIR AQUI’ , PORQUE DEMASIADFOS ORGANIZACIONES OPINAN Y LES PONEN LAS COSAS DIOFICILES,ESE DIRIGENTE DEL CODIA A LO MEJOR CREE QUE ESTA EMPRESA NO’ CONTRACTO NSU o SUSD INGERNIEROS PARA HACER LOSESTUDIOS CORRESPONDIENTES ANTES DE EDIFUCAR O CONSTRUIR EL EDIFICIO, QUE ELLOS QUIEREN. ATTE. Rafael Rivera. Riveritas. haina- serie 93, Enero 27,2006.
