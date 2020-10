El cambio por el cambio

EL AUTOR es Master en Gestión y Políticas Públicas. Reside en Santo Domingo

La historia política actual en República Dominicana nos recuerda la época de la inquisición donde la iglesia tenía la potestad de juzgar a un ciudadano y le podían hacer cargos de haber cometido desde herejías entre otros muchos cargos y lo condenaban a cualquier forma de muerte o condena capital.

Edgar Allan Poe relata en su cuento El Pozo y el Péndulo los sufrimientos a que es sometido un ciudadano sin él saber de qué lo acusaban. El famoso escritor relata las vicisitudes que tuvo que pasar un condenado antes de pasar por muchas pruebas de muerte y parecía que cuyo destino que le esperaba, era la muerte y, que milagrosamente salva la vida.

Este país debe madurar e imitar a las grandes democracias del mundo, Europa y los Estados Unidos donde la ley funciona, pero aquí tenemos una ley 41-08 de funcionariado público, servicio civil y carrera administrativa, donde los funcionarios son de libre remoción por el presidente, pero los empleados de carrera deben respetarse y, es la base para la convivencia pacífica y respeto a los derechos humanos. No se espera que el nuevo gobierno haga un simple cambio por el cambio. En esta coyuntura hay que saber que el Covid-19 no tiene ni ideología ni partidarios políticos y que todos estamos condenados a la misma suerte.

Edgar Allan Poe en su cuento, El Pozo y el Péndulo relata cómo fue condenado el personaje por la corte de la Inquisición y confinado a muerte, una muerte de tortura y sufrimiento en los calabozos destinados para los condenados. El condenado recibió una sentencia de muerte por parte de la corte de la inquisición, que lo juzga por crímenes no conocidos. Tras escuchar la condena, al hombre lo invade el miedo, el terror y la desesperación no solo porque sabía que iba a morir sino también porque no soportaba la injusticia.

En esta etapa que corre el país creo que para salvarlo se necesita más que un milagro con eso del cambio y la pandemia del Covid-19. En todo esto veo que los empleados públicos tienen que pagar los platos rotos de los jefes de los partidos políticos porque cuando hay cambio de presidente, los empleados son barridos de sus puestos como simples gallinas del gallinero que sin piedad la llevan al matadero.

Al despertar el prisionero se encuentra en un lugar oscuro, atado sobre una tabla y por encima estaba oscilando un péndulo con una cuchilla que a medida que pasaba el tiempo se acercaba más y más para degollarlo a la mitad. Se cuenta que él había estado en dos pruebas de muertes anteriormente y había logrado pasarla, pero pensó que esta no lograría superarla.

¿Hasta cuándo en nuestro país se estará jugando con el destino de los ciudadanos?

Cada cambio de gobierno por el que lucha la gente se vuelve el mismo dilema y cada empleado, técnico y profesionales son echados del estado como vacas para el matadero, no importando su preparación, su honestidad ni su experiencia. ¿Ahora los trabajadores deben pagar los errores de sus jefes políticos? condenados como el prisionero que no sabían por qué lo condenaron y amenazados por la pandemia y el desamparo.

La constitución de la república establece que cuando se gobierna se debe hacer para todos los dominicanos, que es la mejor forma de ejercer el cambio, de lo contrario estamos transitando un camino sin cambios. La estabilidad de la fuerza laboral es importante en conducción de los destinos del país y deben mantenerse los servicios en que está obligado el estado, en ofrecerlo con calidad y cantidad.

Se espera que el cambio no deje caer en el pozo a tantos dominicanos y dominicanas que han sido cancelados sin pensar que el mundo cambió con el Covid-19 y que sabemos que, quitándole su único sustento, lo están condenando a ser descuartizado por el péndulo de Allan Poe.

