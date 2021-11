El cambio fiscal derrotado

El autor es abogado. Reside en Barahona.

POR WAGNER PIÑEYRO MATEO

El Presidente Luis Abinader echó para atrás la reforma fiscal que puso a circular por las redes sociales para tantear la reacción de los sectores sociales, la cual obtuvo el rechazo total de los dominicanos.

La composición del Senado de la República es la siguiente: Partido Revolucionario Moderno (PRM) 17 senadores, Partido Dominicanos por el Cambio (DxC) 1, Fuerza del Pueblo (FP) 9, Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 3 y Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) 2.

La balanza está 18 a 14. El gobierno cuenta con mayoría simple pero no mayoría calificada para aprobar una ley orgánica como la reforma fiscal.

La Cámara de Diputados formada está formada así: PRM 88, Partido Humanista Dominicano (PHD) 2, Alianza por la Democracia (APD) 2, Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) 1, Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS) 1, Partido Cívico Renovador (PCR) 1, Frente Amplio (FA) 3, DxC 2, PLD 62, FP 16, PRSC 5, PRD 3, Alianza País 2, Partido Liberal Reformista (PLR) 1.

Para pasar la reforma fiscal, la administración Abinader necesitaría el voto calificado de las dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión. El Partido Revolucionario Moderno (PRM) cuenta con 18 senadores y 97 diputados. Para pasar la pieza necesitaría al menos 143 diputados y 22 senadores.

El Gobierno busca alrededor de RD$284,388 millones con los cambios que propone en la reforma al sistema tributario.

La propuesta de reforma, impuestos sobre la renta a personas jurídicas, aumenta la tasa a 30%.

Se incrementa 10% a 12% las ganancias o rentas dominicanas a las empresas extranjeras de transporte y seguros. Aumento del 2% al 10% la retención a terceros de personas jurídicas. Personas físicas aumenta tasa a 35% de escala salarial.

El impuesto sobre la renta a los trabajadores de mayor ingreso, de RD$416,220.01 a RD$624,329 pagarán un 15%.

Los que perciban entre RD$624,329.01 a RD$867,123 pagan un 20%, y los que superan ingresos de RD$867,123.01 pagarán un 35% de sus ingresos.

El paquetazo fiscal de Luis Abinader no tiene los votos necesarios en el Congreso, por lo que se decidió no enviarlo para no ser derrotado.

Mientras que los alimentos de consumo mayor del pueblo dominicano como pollo, aceite, arroz, cebolla, ajo, plátano, pan, huevo, azúcar, espaguetis, entre otros, tienen altos precios.

No se avizora en el firmamento una solución efectiva para enfrentar las alzas de los productos de primera necesidad, ya que en la actualidad quebraron los productores nacionales, aumentando desempleo, violencia, delincuencia, inseguridad ciudadana, y el Presidente Abinader mira hacia otro lado.

