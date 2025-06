El BRICS+ se acerca a nuestra América

Brasil posee desde el primero de enero del 2025, la presidencia pro-tempore del poderoso, influyente y pujante grupo de naciones denominado BRICS, será la cuarta ocasión que se reunirán en Brasil, a partir de la celebración de su primera cumbre en el año 2009 en Ekaterimburgo de La Federación de Rusia, en el marco de la crisis financiera mundial del 2008. Las otras cumbres del BRICS en Brasil tuvieron lugar el 14 de noviembre del 2019, en la ciudad de Brasilia; el 15 de julio del 2014, en Fortaleza; y el 15 de abril del 2010, en Brasilia, fue la segunda cumbre del conclave de naciones potencias en vía de crecimiento.

La décimo séptima cumbre del poderoso grupo del BRICS+, tendrá lugar los días 6 y 7 de julio del presente 2025 en la ciudad de Rio de Janeiro en Brasil. Los BRICS nacieron con cuatro naciones en el año 2009, Brasil, Rusia, India y China, lego en el 2010 se les unió Sudáfrica. Pero fue a partir de la cumbre efectuada en Johannesburgo en 2023 al incorporárseles Egipto, Etiopia, Irán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, donde los BRICS+ estremecen el escenario geo político, apuntando a un nuevo diseño político mundial dando al traste con las obsoletas formulas occidentales de gobernanza mundial lideradas por el G-7.

Otros nueve países se añadieron en calidad de socios en la XVI cumbre celebrada en la ciudad de Kazán de Rusia en el 2024, estos son: Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazajstán, Malasia, Tailandia, Uganda y Uzbekistán. A raíz de la crisis financiera mundial del 2008 y la crisis sanitaria aupada por el establecimiento occidental en 2020, el BRICS emergió con fuerzas en el contexto de un mundo en crisis y con una decadente estructura occidental del Grupo de los 7, liderada por los Estados Unidos de Norteamérica, y las demás naciones, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Japón, como miembros.

El peso en la economía mundial del BRICS+, es altamente significativo, cada vez jugando un rol de mayor preponderancia y liderazgo político en la resolución de conflictos regionales, hemisféricos y de carácter mundial. El mundo nuevo de hoy, surgiendo desde la decadencia de uno sombrío, plagado de crímenes horrendos y ataques feroces contra los valores espirituales, culturales, morales y patrios de las naciones empobrecidas, va ganando terreno, aun así, ante lo evidente, los moribundos del “nuevo viejo orden mundial” occidental siguen jugando a ignorar lo que se encuentra a la vista de todos. Más no hay peor ciego que aquel que se niega a ver.

La XVII reunión del grupo BRICS+ que se llevará a cabo los días domingo y lunes, 6 y 7 de julio del presente, en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, cambiará para siempre el ambiente geo político de los pueblo de nuestra América, el mundo será testigo de un acontecimiento nunca antes vivido en nuestro hemisferio, no será una cumbre más de las infructuosas escenificadas por las naciones occidentales, palparemos la llegada del mundo nuevo, lo sentiremos y los pueblos empobrecidos de América Latina y el Caribe, lo celebrarán con gran jubilo y gozo.

En Dominicana su clase política hizo un número vergonzoso de striptease, su mediocre y anacrónica propuesta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el marco de la reunión del Consejo Económico y Social del pasado jueves 5 de junio, para encarar la crisis del hermano Haití, puso en evidencia una de dos, o no entienden lo que está atravesando el mundo nuevo emergiendo con fuerzas en nuestro hemisferio o se están haciendo los tontos por conveniencia. Pidieron a las Naciones Unidas el envío de una nueva misión de pacificación al hermano Haití, dicho más claramente, demandaron una invasión militar de la ONU para socavar la crisis política, social, económica e institucional que padece Haití.

El Presidente Luís Abinader, y sus socios, los ex presidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía, se veían muy turbados, ya no se experimentaban acorazados, se les podía ver tan vulnerables, parecían llenos de mosto, sin coordinación para poner a correr una nueva aventura diplomática natimuerta. El pueblo contempló el fin de un ciclo político y la desnudez de un liderazgo que solo se mantiene presente en la plataforma multimedia bien retribuidas por ellos. Se hicieron con lo que debió de ser la voz del pueblo, con raras por no decir rarísimas excepciones, convirtiéndolas en una gestión privada de relaciones públicas pagadas con el erario.

Duele ver tanto potencial languideciendo, es deplorable como las espurias prácticas de ese liderazgo hicieron de la política una polilla, la negación del pensamiento insigne del precursor de la Patria Dominicana, Juan Pablo Duarte y Díez, para quien la política no era sino: “…la ciencia más pura y la más digna, después de la filosofía, de ocupar las inteligencias nobles”. Y miren en lo que la convirtieron, en un degradante mercado persa, esforzándose con diabluras en desgarrarle sus vestiduras admirables por un simple plato de lentejas, ya lo esbozó espantado el genio y médico Leonardo Da Vinci: ¡oh miseria humana, a cuantas cosas te sometes por el dinero!

El BRICS+ posee un calendario, hoja de ruta conducente a la superación de la crisis en el hermano Haití, China y Rusia vetaron cualquier intervención militar criminal de la ONU para darle solución a la crisis haitiana, y con la asunción del Presidente Donald Trump, amigo del Zar de Rusia, Vladimir Putin, se radicalizó la no intervención militar a la que en otros tiempos era considerada la perla de las Antillas. ¿Y cómo es que ignoran esto los autoproclamados líderes, Luís, Danilo, Leonel e Hipólito? Líderes inorgánicos son ellos, sus conductas en el quehacer político terminó devaluándolos.

Ha sido una larga historia de crímenes horrendos, vejaciones, carnicerías perpetradas por el establecimiento satánico occidental contra Dominica y Haití, que ha llegado a su fin. El asesinado Presidente haitiano Jovenel Moise el miércoles 7 de julio del 2021 recibirá justicia. Desde esa fatídica fecha del pueblo haitiano comenzaremos a enderezar los caminos. La Fiscal General, Pam Bondi y el Director del FBI, kash Patel, de los EE.UU, están preparados para enviar sus tropas para ejecutar órdenes de apresamientos a todos los señalados que participaron en el magnicidio de Moise.

En la cumbre del BRICS+ pautada para el 6 y 7 de julio de este 2025, el mundo contemplará un sol brillante levantándose desde las cordilleras salomónicas de la isla de la cruz de agua, la eterna luz de la verdad dotando de colores más vividos a los ideales providenciales de nuestra Patria que iluminan cual faro de luz desde el epicentro de nuestro escudo nacional: “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”.

Y el Presidente Luis Abinader en sus andanzas raras y sin sentido aparente, una gira que lo llevará a Brasilia en Brasil, tomen nota, ya no encuentran como encubrir su desnudes. BRICS+ en Brasil principio del mes de julio; Presidente Luis Abinader arribará a Brasil el 12 de junio. El Zar de Rusia Vladimir Putin viene a las tierras de las Sagradas Escrituras y del Monumento al Faro a Colon, aquel que el extinto Presidente Joaquín Balaguer bautizó como el Monumento de la Identidad Nacional ¿Por qué?

