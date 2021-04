El bloqueo del canal de Suez que duró 8 años

EL AUTOR es ingeniero industrial y consultor empresarial. Reside en Santo Domingo.

Ferdinand de Lesseps inauguró en 1869 el Canal de Suez, que unió al Mar Rojo con el Mediterráneo y acercó a Europa con Asia, evitando la circunnavegación de África. Egipto se independizó de Inglaterra en 1922 y fue gobernado por reyes obedientes a Londres. Al último rey, Faruk, lo derrocó en 1954 el “Movimiento de Oficiales Libres” encabezado por Muhammad Nagueb y Gamal Abdel Nasser. Pronto Nasser desplazó a Nagueb y se convirtió en presidente el 23 de junio de 1956.

Nasser se propuso construir la presa del Alto Asuán, que acumularía un volumen de agua 26 veces mayor que la presa del Bajo Asuán, iniciada por los británicos en 1900. La presa regularía las crecientes del Nilo, multiplicaría por 6 las áreas de cultivos y proveería electricidad a las industrias. Nasser procuró financiamiento para la presa, que le fue negado por Washington y Londres por no alinearse con occidente y comprar armas a Checoslovaquia. Ante esa negativa Nasser anunció la nacionalización del Canal en Julio 26, 1956, para construir la presa con los ingresos del canal.

Anthony Eden, Primer Ministro Británico, ordenó al personal del Reino Unido abandonar sus puestos en Suez, confiado en que los egipcios no sabrían pilotear el cruce de los barcos y que la comunidad internacional revertiría la expropiación. Al atravesar el primer barco las multitudes se regocijaron aún más que a la caída de Faruk. Eden continuó presionando y ordenó a 30 petroleros navegar hacia el canal, pero todos cruzaron sin incidentes.

Para recuperar el canal Inglaterra, Francia e Israel organizaron la llamada Guerra Tripartita. Primero invadió Israel. Luego Francia e Inglaterra, accionistas de la “Compañía del Canal”, supuestamente como partes no beligerantes hicieron un falso llamado de “alto al fuego” a Egipto e Israel y atacaron a Egipto. Nasser bloqueó el canal con muchos barcos. Sabía que no podía ganar la guerra, pero triunfó políticamente pues Eisenhower repudió a los tres invasores por no dirimir sus diferencias en términos pacíficos y vetó en el FMI un financiamiento solicitado por Gran Bretaña. También amenazó con poner a la venta bonos en posesión de Estados Unidos, emitidos por el Tesoro de Inglaterra, lo que hubiera desplomado la Libra Esterlina.

En esos días Eisenhower había condenado a la URSS por su sangrienta invasión a Hungría y, siendo coherente, debía defender a Egipto pues estaba en campaña reeleccionista y, sobre todo, debía evitar una tercera guerra mundial pues Khruschev también se pronunció amenazando usar bombas atómicas contra Londres y París. Israel, Gran Bretaña y Francia se retiraron.

Nasser, aunque fue derrotado militarmente logró una victoria política y moral que le otorgó preeminencia mundial pues mantuvo el control del canal e inició la presa con préstamos rusos. En 1967, embriagado de poder proclamó que aniquilaría a Israel, iniciando con el “casus belli”de prohibirle el paso por el estrecho de Tirana. Predicaba, eufórico, que en 1956 había vencido a Israel, Gran Bretaña y Francia, que lucharon juntos y que su victoria sería fácil enfrentando solamente a Israel. Queriendo pelear exigió a la ONU retirar los “Cascos azules” de la frontera con Israel, para que nadie detuviera los egipcios.

Antes esas amenazas el 5 de junio de 1967 Israel atacó preventivamente destruyendo en tierra la aviación egipcia y arrasando su infantería. Con su ejército diezmado Nasser propagó por radio que había destruido la aviación israelí y que sus milicias iban rumbo a Tel Aviv .Las masas festejaban el falso triunfo mientras los ejércitos de Egipto, Siria y Jordania eran derrotados humillantemente en 6 días .Antes de la tregua, la Franja de Gaza, el West Bank, la península del Sinaí de Egipto, las Alturas del Golán de Siria y gran parte de Cisjordania, incluyendo la sagrada Jerusalén habían sido ocupados por Israel , abarcando un área muchas veces superior a su territorio

Nasser, derrotado y desconcertado, bloqueó el canal con 14 barcos y explosivos para impedir entrar o salir del mismo. Ese bloqueo duró hasta 1975, después de la guerra de Yom Kippur de 1973.Para Egipto fue una autoflagelación porque dejó de cobrar astronómicas sumas como derecho de paso. Nasser murió en 1970 de un ataque cardíaco, con solo 52 años. Había mantenido una esporádica “Guerra de Desgaste” contra Israel, para consolarse. Un bloqueo pacífico, accidental, de 6 días, causado por el “Ever Given” estremeció al mundo globalizado, que olvidó que en el pasado hubo un bloqueo de 8 años de origen bélico e intencional.

