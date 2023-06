El bien y el mal

EL AUTOR es ministro cristiano. Reside en La Vega.

Desde antes que el mundo se fundase, coexisten el bien y el mal. El bien es todo «lo que es bueno, útil o agradable,» digno de hacer o de aceptar, mientras que el mal, es » conjunto de todas aquellas cosas que son malas porque dañan o porque son contrarias a la moral», lo cual debe ser rechazado por los humanos. La religión cristiana, define como malo a todas aquellas cosas que son prohibidas por Dios, mientras que, el bien lo define como todas las cosas que Dios manda hacer.

El mal no es una energía en sí, sino que son conductas que conllevan algún tipo de daño moral o espiritual a las personas. Sin embargo, no es personificado por algún ser, sino que éste se manifiesta de forma tal, que convence a personas, por medio del conocimiento de sí, digamos que el mal es conocimiento, ciencia superior a la fuerza y conciencia humana. De ahí que, se puede ser víctima de él, como en efecto todo ser humano lo es.

Eva y Adán, fueron las primeras víctimas del mal, de entre los hombres, debido a que Lucifer, les engañó, estando ellos en el huerto del Edén. La manera de engañar fue mediante el diálogo, en el cual Lucifer usó el conocimiento del mal, que ya moraba en él, para mentir contradiciendo lo que Dios había dicho a ellos, de que morirían si comían del fruto prohibido, pero a la vez, utilizó la artimaña, para hacerle creer que serían igual que Dios.

El mal, es conocido como todo aquello que es pecado, es decir que es contrario a la voluntad de Dios. Este entró al mundo por medio de la primera pareja humana, y ha pasado a toda la humanidad, debido a que todos de una manera u otra hemos desobedecido a nuestro Dios. El pecado más grande es el de no creerle a Dios, o no creer a Dios. Negar a Dios es muy malo, pero el no creerle es peor.

Dios nos ha declarado que todos hemos pecado (hacer cosas malas), y negar esa realidad es equivalente a negar a Dios. En la medida en que reconocemos nuestros males afirmamos la existencia y verdad de Dios, pero cuando hacemos lo contrario, le negamos. Juan, el apóstol, escribió: «Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros… Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros» I Jn.1:8- 10.

No se debe decir que hay una sociedad mala, sino que los que la integran hacen cosas malas, pero, también se hacen cosas buenas en ella. Sin embargo, cuando se hace más lo malo, entonces por razón de mayoría de cosas, sería considerada una sociedad mala. Jesucristo dijo que la maldad se iba a multiplicar, lo cual haría un enfriamiento del amor; la maldad, en sí es ausencia del amor, a mayor amor, menos maldad.

El mal no se contrarresta con el mal, porque no es una fuerza o una energía, sino que es conocimiento. Pagar mal por mal es un error. La manera más correcta de contrarrestar el mal, es a través de dar el conocimiento del bien y hacerlo. De ahí que, el apóstol Pablo escribió: «No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal» Rom. 12:21.

Es mejor educar para saber vivir, que educar para la producción de riquezas. Son ambas necesarias, pero la primera, es más importante, como se puede apreciar en la actualidad, muchos bienes y pocas personas felices. Si educamos para el bien, tendremos un mundo de hacedores de bien, y sin duda, provocaría un mundo más justo, feliz, bondadoso y amoroso. Es ahí. donde familia, Estados y sociedades deben empeñarse a educar en el bien y para el bien.

Dios es bueno, no es el bien, sólo que él es perfecto en todas las cosas, incluyendo el hacer el bien. Mientras que Satanás, es malo, no es el mal, sino que él hace el mal, y es perfecto en él. Por eso, el hombre está llamado a hacer el bien, y no el mal. Si somos de Dios debemos identificarnos con él, «procurando hacer lo bueno ante todos hombres». ¿Es usted de bien o de mal? ¿Es usted bueno, o malo?

