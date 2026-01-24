El BHD proyecta inversiones en la RD tras presencia en FITUR

MADRID, ESPAÑA. – El Banco BHD proyecta más de 2,970 millones de dólares en oportunidades de inversión para República Dominicana, tras reunirse con potenciales socios durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, en esta capital.

Guillermo Méndez, vicepresidente ejecutivo de Banca Corporativa y Empresarial del Banco BHD, destacó que con su presencia en FITUR la entidad busca fortalecer la posición del país caribeño como destino.

PROYECTOS DE GRAN ESCALA

Al presentar los resultados preliminares de la participación del banco, aseguró que las posibilidades de inversión identificadas se materializarían en un período de tres a cuatro años.

Explicó que abarcan proyectos de gran escala, alta diversificación y alineación con los principales polos turísticos del país.

El ejecutivo informó que hotelería y proyectos mixtos hotel–residencial representan más de 2,320 millones de dólares en inversión, confirmando la tendencia hacia desarrollos integrados.

Mientras, las inversiones residenciales totalizan unos 550 millones de dólares, principalmente en Punta Cana, Puerto Plata y Sosúa; y proyectos de salud y servicios conexos, cerca de 102 millones de dólares.

FORO BHD DE TURISMO E INVERSIÓN

Como parte de sus actividades en la Feria, el BHD celebró la tercera edición del Foro BHD de Turismo e Inversión.

En esta ocasión trató el tema “Tendencias del turismo en el Caribe. Más allá del turismo de costa”.

Otro anuncio relevante fue la firma de un acuerdo entre el Banco BHD y la Asociación Dominicana de Turismo Deportivo, orientado a impulsar el desarrollo de esta modalidad turística en el país.

