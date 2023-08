El beso de la ciguatera: (A propósito de la reelección de Luis Abinader)

«Es que eso le da a cualquiera, el beso, la ciguatera, psicoanaliza mi pena…». Juan Luis Guerra.

Dolor abdominal, vómitos, adormecimiento de extremidades, sensación de hormigueo, entre otras «cositas» son los síntomas de infección de la toxina llamada «ciguatoxina» los cuales se adquieren al consumir pescados que a la vez se han alimentado de esta. Dando así la condición de «ciguatera»…

El té de jengibre y el agua de coco son algunos de los remedios caseros usados para combatir este mal, el cual es común en los peces que merodean los arrecifes. La infección podría durar tres días y hasta varias semanas si no es adecuadamente tratada. Raramente fatal a menos que ocurran complicaciones cardiacas, respiratorias o neurológicas…

Se dice que la ciguatera no es contagiosa, «pero al besarla de pronto, alguien apago la luna, dime vida mía que te abruma».

Al presidente actual de la República Dominicana, Luis Abinader, se le hizo difícil tomar la decisión de reelegirse, ya que, en más de una ocasión, antes de ser presidente, dijo tajantemente, que «él no se reelegiría» porque esta ha sido un cáncer y posiblemente el mayor daño a la democracia dominicana.

Quizás se dejó llevar de la emoción aquella vez. Soy de la opinión que cuatro años no son nada para una gestión de tal envergadura, si lo son para evaluar «como van las cosas» y que el pueblo decida si sigue o no. Mi posición ante la democracia siempre ha sido que esta solo funciona en pueblos con alto grado de educación y renuentes a la manipulación o el interés particular que «estos» le puedan sacar al apoyar a cierto candidato…

Todavía sigo viendo a un pueblo que se toma la política como si se tratara de su equipo de pelota favorito, o sea, uno sigue apoyándolo aunque le den 700 palos, pero no debería ser así en la política, ya que se trata de un asunto, que, en verdad, nos afecta a todos.

¿Como seguir apoyando a individuos probados en el hurto descarado? ¿Con qué moral se enfrenta uno ante sus hijos al ver estos que su padre es cómplice de los ladrones? El actual presidente ha dado clase de moral y clase de buenas maneras de dirigir una nación. Nos ha enseñado que, si se puede enderezar el rumbo que tanto ha proclamado el Doctor Guillermo Moreno, de Alianza País, del que soy miembro.

¡La toxina de la reelección les ha dado a todos los pasados presidentes y que le dé a Luis Abinader no es na! Es como la ciguatera… eso le da a cualquiera…

Si usted se piensa o se cree tajante en sus afirmaciones, espere que sea presidente y verá como «ese mundo deslumbrante» lo puede engullir ante el coro de lambones que, por decir de paso, sostuvieron a Trujillo por 30 años. Guardando las distancias, Luis Abinader es otra cosa, pero no es decir por decir «otra cosa» para congraciarme, sino que ha demostrado que lo es.

La reelección es válida y aceptable para un segundo periodo, yo no sé por qué manosean tanto ese asunto si es algo práctico y consecuente, pero se quieren hacer los humildes y sencillos al proclamar ¡Que no! Que ellos solo quieren estar cuatro años y ya. ¡Qué pendeja es esa si ya nos conocemos como seres humanos! ¿A quién queremos engañar?

Abinader se equivocó en su buena voluntad al afirmar que no lo haría, pero sí, lo queremos y hasta le perdonamos que se haya puesto de «boca suelta»… y es que eso le da a cualquiera…

Lo está haciendo mejor que todos los que han pasado por ahí desde que tengo consciencia y lo seguirá haciendo mejor que «sus más cercanos rivales» los cuales todos sabemos lo que son, hasta los fanáticos beisbolistas que los apoyan y es que también sabemos lo que buscan los lambones y apátridas para su boca. Deberían de comer frecuentemente pescado…

Todavía le falta mucho por hacer al presidente. Y es que nuestro país no es un maíz o una pajita de coco. Su mismo partido está infectado de ciguateros contagiosos que, incluso, chantajean con retirar o dividir el apoyo que le brindaron, y es que esa es otra de las toxinas ciguataicas que tenemos. La gente no se sacrifica por el bienestar de todos o ideales puros, lo que tenemos son vividores por arriba y por abajo.

Hay que rescatar, si es que algún día lo tuvimos, los nobles sacrificios y las visiones claras desde donde venimos y hacia donde vamos, porque si esto sigue así, terminaremos ciguatericos todos.

«Un meneaito que heredo, de alguna tribu de Nigeria, una condena que llevo, por comer pescao de arena»

«no hay antídoto en la tierra, ni en medio de las estrellas, ni un tesecito que cure, el beso de la ciguatera»

Es que eso le da a cualquiera. ¡Salud! Mínimo Ciguatero

Posdata: A mi hace rato que me dio y ahora hasta de los besos me cuido…

massmaximo@hotmail.com

jpm-am